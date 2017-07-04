Haziran ayında enflasyon geriledi

Haziran ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre haziranda TÜFE yüzde 0.27 ile beklentilerin üzerinde düştü, ÜFE ise yüzde 0.07 arttı.

Haziran ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.27 ile beklentilerin üzerinde düştü, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0.07 arttı.

Böylece yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

HAZİRANDA EN ÇOK ARTAN VE AZALAN KALEMLER

Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda görülürken, lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış kaydedildi.

Haziranda endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.

YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,7 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 14,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 14,07 ile ulaştırma, yüzde 12,66 ile sağlık ve yüzde 11,84 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 67'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213'ünün ortalama fiyatlarında artış, 134'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.