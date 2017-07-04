04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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"Tedbirler önümüzdeki aylarda da devam edecek"

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"Tedbirler önümüzdeki aylarda da devam edecek"
Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Kalkınma Bakanı Lütfi̇ Elvan, döviz kurunda istikrarın devam etmesi, gıda fiyatlarına yönelik alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artış hızının yüzde 10’nun altında kalmasının mümkün olacağını ifade etti.

Haziran ayında TÜFE'nin yüzde 0.27 azalarak yıllık bazda yüzde 10.90’a gerilediğini belirten Elvan, şunları kaydetti:

"Bu rakam beklentilerin altındadır. Enflasyondaki gerilemede özellikle mevsimsel etkilerin önem kazandığı görülmektedir. Gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1.06 oranında azalmıştır. Bunun enflasyondaki düşüşe katkısı 0.24 puan olmuştur. Özellikle aldığımız tedbirlerin gıda fiyatlarına olumlu etkisinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi beklenmektedir." 

Elvan, Ramazan Bayramı'na rağmen giyim, ulaştırma, eğlence ve eğitim gibi nihai tüketici talebinin etkili olduğu sektörlerdeki fiyatlarda da gerileme kaydedildiğine işaret ederek, bu gelişmenin de enflasyon açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. 
Döviz kurunun geçişkenlik etkisinin haziran ayında önemli ölçüde azaldığına ve kurda istikrar görüldüğüne dikkati çeken Elvan, şöyle devam etti:"Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi de geçen yılki eğilimin aksine son iki aydır yıllık bazda düşüş göstermiştir.

Çekirdek enflasyonda da dört aydır gerileme devam etmektedir. Döviz kurunda istikrarın devam etmesi, gıda fiyatlarına yönelik alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve emtia fiyatlarının mevcut seviyelerini koruması durumunda TÜFE yıllık artış hızının yüzde 10’nun altında kalması mümkün görünmektedir. Attığımız adımlar ve aldığımız sonuç odaklı önlemler ekonomimizde tüm alanlarda etkisini göstermiştir ve göstermeye devam etmektedir."

Elvan, Türkiye ekonomisinin hain darbe girişimine, iç ve dış tüm olumsuz propagandalara ve çıkarılan tüm engellere rağmen hızlı şekilde toparlandığını ve gücünü herkese gösterdiğini belirterek, ekonominin güçlü büyümesini sürdüreceği, olumsuzluklardan beslenen ve ekonomide bozulma bekleyenleri yanıltmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

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