Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 103 arttı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, haziran ayında kente 1 milyon 500 binden fazla yabancı turist geldiğini, geçen yılın aynı ayına göre turist sayısının yüzde 103 arttığını söyledi.

Antalya Havalimanı'nın arife günü yolcu rekoru kırdığını hatırlatan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 64 bin olan yolcu sayısının bugün 69 binle yeni rekor kırdığını kaydetti.

Karaloğlu, Antalya'ya gelen turist sayısının her geçen gün artmasını dileyerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 69 bin yolcu sayısını geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Elimizdeki veriler onu gösteriyor. Haziran ayını 1 milyon 500 bin yabancı turist sayısını geçerek tamamladık.

Haziran ayı itibarıyla geçen seneye göre gelen turist sayısı yüzde 103 artış kaydetti. Bundan sonraki süreçte de bu artışın devam etmesini temenni ediyoruz. Bu yılki hedefimiz olan 10 milyon yabancı turist sayısını geçeriz diye temenni ediyoruz."