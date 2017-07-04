04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:37
    • 31°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 31°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 101.011 0.49
  • Altın: 139,844 0.19
  • Dolar: 3,5493 -0.18
  • Euro: 4,0296 -0.23

Resmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacak

»
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandı.
Resmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacak
Resmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacak Resmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacak Resmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacak

Yönetmelik 1 Ekim’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Daha önce başvurusu yapılmış ancak henüz alınmamış yapı ruhsatları 1 Ekim’e kadar alınırsa, eski yönetmelik hükümleri uygulanacak.

EMSAL HARİCİ ALANA YÜZDE 30 SINIRI GELDİ

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yeni yönetmelikle bir parsele verilen inşaat hakkının suiistimal edilmesini önlemek amacıyla, emsal harici tüm alanların toplamı, inşaat hakkının yüzde 30’uyla sınırlandırıldı. Bütün cepheleri toprak altında gömülü olan otoparklar emsal dışı bırakıldı.

Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan parseller belediye veya bakanlık tarafından birleştirilecek. İlgili idare bu konuda mal sahiplerine 3 ay süre tanıyacak. Mal sahipleri bu süre içinde kendi aralarında anlaşamazlarsa birleştirme işlemini ilgili idare yapabilecek.

KOT AYARI GELDİ

İstanbul Boğazı gibi eğimli arazilerde yol cephesinden 4-5 kat olan ancak arka cephede eğim nedeniyle 7-8 kata ulaşan yapılar önlenecek.

Bu amaçla, yol kotundan düşük arazilerde kademelendirme esası getirildi. Yeni yönetmelikle birlikte yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, imardurum belgesi, kanal ve yol kotu tutanaklarını düzenleme gibi faaliyetler afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuat kapsamında, “gerektiğinde” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bakanlık bu kapsamda kat mülkiyeti tesisi, tescili, imar hakkı transferi, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmesi işlemlerini üstlenecek.

ASKERİ ALAN TANIMI DA DEĞİŞTİ

Gayrimenkul Hukukçuları Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz yeni imar yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ait alanların askeri alan tanımından çıkarıldığını aktardı.

Kiraz, bu alanların artık hazineye ait olduğunu ve yabancı ülke vatandaşlarının bundan böyle askeri alanların sınırlarında yer alan bölgelerden arsa alabileceklerini söyledi.

Daha önceden yabancı ülke vatandaşları bu bölgelerden güvenlik gerekçesiyle arsa alımı yapamıyorlardı. Kiraz, bu arsaların İçişleri Bakanlığı’na bağlandığını hatırlatarak, bu kararın yabancıya satışlara kolaylık getirilmesi amacıyla yapılmış olabileceğini dile getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bunu yapan yandı! Cezası çok büyükBunu yapan yandı! Cezası çok büyükEkonomi yönetiminden foreks piyasasına yeni bir düzenleme geldi. Yurtdışı merkezli merdiven altı foreks şirketlerinde işlem yapanlar en az 50 bin TL para cezasına çarptırılacak.
Wall Street'i sallayan hata! Altüst oldularWall Street'i sallayan hata! Altüst oldularWall Street'te Nasdaq hisseleri teknik bir hatayla sarsıldı, Amazon ve Microsoft gibi şirketlerin hisseleri adeta altüst oldu.
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyorAraç sahipleri dikkat! Zam geliyorBenzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış bekleniyor.
Resmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacakResmen yürürlüğe girdi! Artık kimse yapamayacakPlanlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlandı.
Merkez suçluyu bulduMerkez suçluyu bulduTarladan markete kadar aracıların yaptığı manipülasyon, adım adım ortaya çıktı. Merkez Bankası araştırmasına göre aracının payı % 45.5’i buluyor.
İSPARK'tan o iddialara cevapİSPARK'tan o iddialara cevapİSPARK, 'görevlilerin fiş kesmekte kullandığı el terminallerinde sistem dışı işlem yaptığına' dair haber ve kurumun zarar ettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.
  • Antalya'ya gelen turist sayısı yüzde 103 arttı04 Temmuz 2017 Salı 09:05
  • Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı04 Temmuz 2017 Salı 09:04
  • "Tedbirler önümüzdeki aylarda da devam edecek"04 Temmuz 2017 Salı 09:03
  • Borsa '120 bini' test edebilir04 Temmuz 2017 Salı 09:01
  • Türkiye, 10 ayda 205 bin ton ihraç etti04 Temmuz 2017 Salı 09:01
  • Haziran ayında enflasyon geriledi04 Temmuz 2017 Salı 09:00
  • Çok zengin bir ülke ama...04 Temmuz 2017 Salı 08:59
  • İşte çeyrek altının son fiyatı04 Temmuz 2017 Salı 08:59
  • Tarıma yeni nesil teşvikler geliyor04 Temmuz 2017 Salı 08:58
  • Altın bu yılın en büyük kaybını korudu04 Temmuz 2017 Salı 08:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri