Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre, rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 5 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatında 12-13 kuruş artış bekleniyor.
04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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