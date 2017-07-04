Başbuğ'dan kritik uyarı: Risk sürüyor

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ "Yeni bir kalkışma olur mu" sorusu karşısında temkinli olmak gerektiğini vurguladı.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Habertürk televizyonunda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başbuğ özellikle 15 Temmuz'dan sonra artık yeni bir kalkışma olmaz tezine karşı çıkarak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’deki ordu, polis, yargı, bürokraside ciddi boyutta temizlik yapıldığına inanıyorum. Ama tamamen sıfırlandı demek riskli. Bunlar etkili bir faaliyette bulunabilir mi ben yorum yapamam ama bu olayı ciddiye almak lazım" diyen Başbuğ istihbaratın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Bağbuğ, “Yeni bir kalkışma ihtimali var mı?” sorusunu ise “Olabilir. Şu an güncel istihbarat bilgilerine sahip değilim. Bu çeşit iddialar ciddiye alınmalı. Artık bitmiştir, bir şey olmaz demek olmaz. Siz ne yapmanız gerekiyorsa yapın” diye cevapladı.