04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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İşte Abdulkadir Selvi'nin 17-25 Aralık kumpasında işaret ettiği isim

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AK Parti hükümetini yok etmeye yönelik gerçekleştirilen 17-25 Aralık kumpasına dair önemli bilgiler ortaya çıktı.
İşte Abdulkadir Selvi'nin 17-25 Aralık kumpasında işaret ettiği isim
İşte Abdulkadir Selvi'nin 17-25 Aralık kumpasında işaret ettiği isim İşte Abdulkadir Selvi'nin 17-25 Aralık kumpasında işaret ettiği isim İşte Abdulkadir Selvi'nin 17-25 Aralık kumpasında işaret ettiği isim

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi 17-25 Aralık kumpasına dair önemli bir bilgiyi köşesine taşıdı.

Selvi yasadışı konuşmaları yayınlatanın Fethullahçı Terör Örgütü kapsamında meslekten ihraç edilen Muammer Akkaş olduğunu belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 25 Aralık iddianamesinde, ‘bascalan’ ve ‘haramzade’ hesapları hakkında çok önemli bilgiler yer alıyor. Bu hesapların hükümeti düşürmek için operasyon yapan FETÖ’cü savcılar tarafından nasıl etkin bir şekilde kullanıldığı ayrıntılı olarak anlatılıyor.

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İddianamede, 17-25 Aralık sürecinden sonra Gülen cemaatinin hükümeti düşürmek için uğraştığı belirtilerek, “Sosyal medya platformu olan Twitter’da ‘başçalan’ ve ‘haramzade’ ismiyle açılan iki hesaptan örgüt üyelerinin usulsüz olarak elde ettiği ses kayıtlarını seri olarak yayınladıkları ve oluşturulan ortamda hükümetin düşmesine yönelik baskı kurdukları tespit edildi” deniliyor. Peki bu hesaplardan yasadışı dinlemeleri yayınlatan savcılar kimlermiş?

Yurtdışına kaçırılan FETÖ savcısı Muammer Akkaş’ın ismi yer alıyor.

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