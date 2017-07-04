Yürüyüşün sonucu ne olacak? sorusuna skandal cevap

CHP, lideri Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşünün 20. gününde "Bu yürüyüşün sonucu ne olacak sizce?" sorusuna verdiği yanıtla 'Türkiye'nin dünyadaki imajını kirletmek için yürüdüğünü' itiraf anlamına gelecek ifadeler kullandı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri:
YÜRÜYÜŞÜN SONUCU NE OLACAK?
"Bu yürüyüşün sonucu, Türkiye’de çok şey değişecek, değişmeli. Adalet duygusu toplumun tüm kesimlerine sirayet etti, bütün dünyada Türkiye’de adaletin olmadığı yönündeki kanı pekişti, hükümetin kendisini sorgulaması lazım. "