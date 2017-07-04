04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldı

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Belçika'da Flaman bölgesi hükümeti, 'FETÖ üyelerinin hedef alındığı' gerekçesiyle ülkedeki en büyük cami olan Fatih Camii'ni tanımadığını açıkladı.
FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldı
FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldı FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldı FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldı

Belçika'nın Flaman bölgesi hükümeti, Beringen kentindeki ülkenin en büyük camisi Fatih Camii’nin resmi olarak tanınırlığının kaldırıldığını açıkladı.

Flaman Bölgesi İçişleri Bakanı Liesbeth Homans, Fethullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) yandaşlarına yönelik 'ayrımcı' tutum içerisinde olunduğunu iddia ettiği Fatih Camii’nin tanınırlığının kaldırıldığına dair yazılı açıklama yaptı. Liesbeth, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Beringen’deki Fatih Camii'nin kasıtlı olarak bazı toplumlara ibadet izni vermediği ve farklı toplumların bireylerini birbirine karşı kışkırttığı ortaya çıkmıştır. Özellikle 'Gülen hareketi' destekçileri hedef alınmaktadır. 'Gülen hareketi’ bizim ülkemizde huzur bozucu ve aşırıcı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.'

Fatih Camii'nin tanınırlığının kaldırılmasına ilişkin süreç nisan ayında başlatılmıştı. Sürecin resmi olarak başlatılmasının ardından cami yönetimi tepki göstermiş, Flaman Bakan Liesbeth’e konuya ilişkin açıklayıcı mektup göndermişti. Liesbeth, cami yönetiminin mektubunu kabul etmediğini bildirdi.

Cami yönetimi mektubunda şunları kaydetmişti: 'Sizin bahsettiğiniz 'Gülen hareketi' 15 Temmuz 2016’da Türkiye’deki darbe girişiminden sorumlu olan ve zararlı bir gruptur. Müslüman bir Belçika vatandaşı olarak insanların dini duygularını sömüren ve terör örgütü DEAŞ'tan farkı olmayan FETÖ hakkında toplumumuzu uyarmak bizim temel görevlerimizden biridir. Bu sadece Müslümanlar için değil, Belçika’nın iç güvenliği için önem teşkil etmektedir.'

Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı Fatih Camii’nin barışçıl şekilde ibadetini yapmak isteyen herkese kapısının açık olduğunu belirten cami yönetimi, mektupta, 'Diğer taraftan insanların dini duygularını istismar etmek isteyen, şiddet eğilimli ve toplum refahına zarar veren tüm gruplarla mücadale etmek de bizim görevimizdir' ifadesini kullanmıştı. Caminin tanınırlığının kaldırılması, Belçika bölgesel yönetimi tarafından maddi desteğin kesilmesi anlamına geliyor.

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