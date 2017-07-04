FETÖ'cü darbeci Öztürk Akar ve Güler'e mektup yazmış

FETÖ tutuklusu eski orgeneral Akın Öztürk'ün yardım istemek için Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Yaşar Güler'e mektup yazdığı ortaya çıktı.

15 Temumz darbesinde tutuklanan Akın Öztürk, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e mektup yazdı. Öztürk'ün her iki mektupta da yardım istediği görüldü.

Yurtta Sulh Konseyi üyesi ve FETÖ yöneticisi olarak darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ndeki eylemleri koordine etmekle suçlanan Öztürk’ün, cezaevine konulduktan sonra 25 Temmuz 2016’da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’e birer mektup gönderdiği ortaya çıktı. Öztürk’ün mektupları Orgeneral Güler imzasıyla, suç delili olduğu gerekçesiyle savcılığa teslim edildi.

Benim hiçbir bilgim yok

Hürriyet'in haberine göre Öztürk, Akar’a hitaben yazdığı mektubuna “Sayın Komutanım” diye başlayarak, şunları belirtti:

“15 Temmuz günü birlikte yaşadığımız olayları, 2 günlük gözetim süresinden sonra sayın savcı Serdar Coşkun’a detaylarıyla anlattım. Doğal olarak zat-ı alinizi, 2. Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile diğer kurtardığımız generalleri şahit olarak gösterdim. Sayın savcının iddianamesini hazırlarken sizlerin ifadelerinin içinde bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu konuda gereğini yapacağınıza gönülden inanıyor, saygı sunuyorum. Not: Konuyla ilgili hiçbir bilgim olmayıp Abidin Paşa’nın ricasıyla 4. Üs Komutanlığı’na gittiğimi arz ederim.”

Sizin şahitliğiniz çok önemli

Öztürk, Güler’e yazdığı mektupta ise savcıya verdiği ifadenin ana hatlarını anlattıktan sonra ‘bir an önce müdahale edilmesi’ talebinde bulunarak şunları kaydetti: “Sayın savcının iddianameyi hazırlarken sizin şahitliğiniz çok önemli. Onun için bir an önce müdahale etmenizde yarar vardır diye düşünüyorum. Gelişen olaylarla ilgili hiçbir bilgim yok. Bizi birileri bir yerlere monte etmişler. Gereğini saygılarımla arz ederim.”

Muska çıktı

DAVA dosyasında Hava Lojistik Komutanlığı’nda Akın Öztürk’ün odasında 17 Ağustos 2016’da yapılan aramaya ilişkin tutanağa da yer verildi. Tutanak şöyle: “Arama sırasında, Hv. Pilot Tümg. Akın Öztürk ‘Dikkat kırılacak malzeme konut 30’ ibareli karton kutuda kese içinde, halk dilinde boylama olarak tabir edilen 1.5 cm genişliğinde lastikli, karışık renkli şekilde dikilmiş vaziyette siyah renkli muska niteliğinde bez bulunduğu, muskanın daha önce kesilmiş olduğu, muska içinde küçük bir Kuran-ı Kerim ile bir adet hurma çekirdeği ve yaklaşık 1 cm uzunluğunda küçük dal parçası bulunduğu, muskanın en altında ise küçük siyah renkli bir bezin dikilmiş vaziyette olduğu, bez kesildiğinde, bezin içinde krem renkli kağıt içerisinde sarı ve siyah renkli susam ve çörek otuna benzer bitki tohumu bulunduğu anlaşılmıştır.”