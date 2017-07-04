04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu

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Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu
Ankara Üniversitesi'nde, FETÖ/PDY operasyonunda Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.
Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu Ankara Üniversitesi ve Konya'daki jet üssünde FETÖ operasyonu

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmalarına ilişkin, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.

BİR OPERASYON DA KONYA'DA

Konya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 21 subaydan 14'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na yapılan operasyonlarda gözaltına alınan askerlerin ifadesi doğrultusunda 2'si kıdemli yüzbaşı, 13'ü, üsteğmen, 6'sı teğmen olmak üzere 21 subay hakkında 'Anayasa'yı ihlal, Yasama organlarını engellemeye teşebbüs etmek, Hükümete karşı isyan, Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine bugün polis tarafından gerşekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 subay gözaltına alındı. Örgüt içinde aktif rol aldığı ileri sürülen askerlerin evinde ve üs komutanlığında çalıştığı birimlerde aramaların sürdüğü belirtildi.

KAYSERİ'DE 100 GÖZALTI 

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmada, örgütün  şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çeşitli  meslek gruplarına mensup 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube  müdürlükleri ekiplerince zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Zanlılardan 64'ü gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için  çalışmalar devam ediyor.

ESKİ BBP KAHRAMANMARAŞ İL BAŞKANI HASAN KIZILDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında,  aralarında eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan  Kızıldağ'ın da yer aldığı 8 zanlı gözaltı alındı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma  kapsamında, FETÖ/PDY'ye destek oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı  ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince zanlıların ikametlerine düzenlenen operasyonda, Kahramanmaraş’ta 7, Ankara'da da bir kişi gözaltına alındı.Adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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