04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:37
    • 31°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 31°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 101.011 0.49
  • Altın: 139,844 0.19
  • Dolar: 3,5493 -0.18
  • Euro: 4,0296 -0.23

ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktık

»
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, BM Genel Sekreteri’ne Suriye’nin kaderini Rusya’ya bıraktıklarını söylediği öne sürüldü.
ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktık
ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktık ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktık ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktık

ABD’de göreve geldikten sonra Suriye rejimi ve destekçisi güçleri beş kez vuran düzenleyen Trump yönetiminin, Esad güçlerine yönelik yeni bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği tartışılırken, dış politika dergisi Foreign Policy’den önemli bir iddia geldi.

BM GENEL SEKRETERİNE SÖYLEDİ

Dergide yer alan özel haberde, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutierres ile yaptığı görüşmede, Esad rejiminin kaderinin Rusya’nın elinde olduğunu söylediği öne sürüldü.

DERGİ BİLGİYİ 3 KAYNAĞA DAYANDIRDI

Derginin, söz konusu görüşmeye ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı habere göre Tillerson, son aylarda Esad güçlerine yönelik saldırıların da ‘sınırlı taktik hedeflere’ yönelik olduğunu belirtti. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendisini Rusya ile ilişkileri düzeltmekle görevlendirdiğini söyleyen Tillerson, bu saldırıların rejimi kimyasal saldırılardan caydırmak, bölgedeki ABD destekli güçleri koruma amacını taşıdığını, buna karşın Esad yönetimini zayıflatmak veya muhalif grupların ‘müzakere gücünü artırmak’ gibi bir hedefleri olmadığını ifade etti.

ABD ESAD'IN ÜSSÜNÜ VURMUŞTU

ABD, nisan ayında İdlib’in Han Şeyhun beldesinde düzenlenen ve 100 kişinin öldüğü kimyasal saldırının ardından, Esad rejimine ait Şayrat askeri üssünü seyir füzeleriyle vurmuştu. ABD’nin altı yıldan uzun süredir devam eden savaşta Esad rejimine yönelik bu ilk saldırısının ardından Tillerson, Beşar Esad’ın yönetimden ayrılması gerektiğini söylemişti. Haziran ayında ise Amerikan jetleri, Rakka’da rejime ait bir savaş uçağını, ABD destekli SDG güçlerini hedef aldığı gerekçesiyle düşürmüştü. ABD ayrıca Suriye’nin rejim saflarında savaşan İran kontrolündeki milis gruplarına da mayıs ve haziran aylarında üç kez hava saldırısı düzenlemişti.

Geçen hafta ise Washington yönetimi, Esad rejiminin yeni bir kimyasal saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbarata sahip olduklarını öne sürmüştü. Moskova ve Şam tarafından reddedilen bu iddiadan birkaç gün sonra ABD Savunma Bakanı James Mattis, Esad rejiminin uyarılarını ciddiye aldığını ve kimyasal saldırı yapmaktan vazgeçtiğini ileri sürmüştü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktıkABD'den bomba açıklama: Suriye’yi Rusya’ya bıraktıkABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın, BM Genel Sekreteri’ne Suriye’nin kaderini Rusya’ya bıraktıklarını söylediği öne sürüldü.
Ruslar Türkiye'nin planını yazdı!Ruslar Türkiye'nin planını yazdı!Rusya'nın önde gelen gazetelerinden Svobodnaya Pressa, Türkiye'nin Afrin için yaptığı hazırlıklara ilişkin bir yazı yayınladı.
Barzani'den şok referandum propagandası!Barzani'den şok referandum propagandası!Barzani'nin sitesi Rudaw, yayınladığı Kuzey Irak referandumuyla ilgili haritada, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu sözde Kürdistan'a dahil etti!
FETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldıFETÖ'cüler şikayet etti! En büyük cami yok sayıldıBelçika'da Flaman bölgesi hükümeti, 'FETÖ üyelerinin hedef alındığı' gerekçesiyle ülkedeki en büyük cami olan Fatih Camii'ni tanımadığını açıkladı.
Macron'dan kritik OHAL kararı!Macron'dan kritik OHAL kararı!Fransa Cumhurbaşkanı OHAL'in kaldırılacağı tarihle ilgili açıklama yaptı.
Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!Mısır'da Karadavi'nin kızı ve damadına gözaltı!Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula el-Karadavi ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden de olan eşi Husam Halef hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.
  • Trump: İlginç şeyler oluyor!04 Temmuz 2017 Salı 08:51
  • Kritik zarflar BM'ye sunuldu!04 Temmuz 2017 Salı 08:51
  • 3 Temmuz: 'Devrim'e 'darbe'04 Temmuz 2017 Salı 08:42
  • Filistinli çiftçiden anlamlı hareket!04 Temmuz 2017 Salı 08:41
  • Fransa, İngiltere’yi o haritadan çıkardı!04 Temmuz 2017 Salı 08:40
  • Çin'den kritik açıklama: Rusya ile tarihin...04 Temmuz 2017 Salı 08:40
  • Suudi Arabistan şokta! Sayı 26'ya yükseldi04 Temmuz 2017 Salı 08:39
  • Çin'den ABD'ye sert ültimatom!04 Temmuz 2017 Salı 08:38
  • Kuzey Kore'den Japonya'ya füze!04 Temmuz 2017 Salı 08:06
  • 'ABD askerleri bize lazım, geri çekmeyin'04 Temmuz 2017 Salı 07:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri