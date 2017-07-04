AK Parti'den flaş açıklama! Müsaade etmeyeceğiz

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, "Bugün 10 bin kişiyle yürüyen CHP 20 milyon oy almış hükümetin meşruiyetini tartışmaya açıyor. Burada bir Don Kişot sendromu vardır. Yel değirmenlerini canavar zanneden bir kafayla karşı karşıyayız. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenleyecekleri anma programlarına ilişkin, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal'ın açıklamalarının satır başları:

AK Parti siyasetinin iki neferi bu mücadeleyi verirken hayatlarını kaybettiler. Onların anısına da yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. İnsanlarımızı vahşi terör örgütünün insafına bırakmayacağız. Ana muhalefet partisi lideri de aradı, baş sağlığı diledi, bu da güzel ama beklerdik ki Kılıçdaroğlu'nun PKK diyebilmesini, DHKP-C diyebilmesini, FETÖ diyebilmesini de beklerdik.

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Ne kadar perdelenmek, itibarsızlaştırılmak istense de 15 Temmuz'un önemi, kıymeti ve 15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını unutmadık, unutturmayacağız. Birilerinin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. 'Kontrollü darbe', 'Başarısızlığa mahkum edilmiş darbe' gibi ifadeler üzerinden 15 Temmuz'un birileri tarafından bölünmesine, perdelenmesine, itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Biz Gezi'de bir şey yaşadık. On binlerce insan sokağa çıktı. CHP, 20 milyonun üzerinde oy almış meşru hükümetin meşruiyetini tartışmaya açtı. Sandıktan seçilmiş hükümet, sokak hareketleri üzerinden meşruiyeti tartışmalı hale getirilmez. Demokrasilerde böyle bir şey yoktur. CHP, bugün 10 bin kişi ile yürüdüğü için 23 milyon oy almış bir hükümetin, yüzde 52 oy almış bir Cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmaya açıyorsa, burada şüphe etmeliyiz. Yüzde 50 oy alsaydı o zaman CHP, kimseye su vermeyecekti. Don Kişot'un yeldeğirmenlerini canavar zannetmesi gibi, CHP demek ki 1-2 milyonluk mitingler yapsa kimseye su vermeyecek.

AK PARTİ'NİN 15 TEMMUZ PROGRAMI

Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleşeceğini dün Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz açıkladı. Biz de 81 ilde etkinliklere katılacağız. Biz de AK Parti olarak o gece verdiğimiz mücadelenin bir parçası olarak 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde anma törenlerimizi gerçekleştireceğiz. Gençlik ve kadın kollarımızı, belediye başkanlıklarımız bulundukları illerde törenlere iştirak edecekler. AK Parti, etkinliklerle bu coşkunun bir parçası olacak. Coşku diyorum çünkü o gece, bu yapılanma milletimize zarar vermeyi bırakın ele geçirmeyi hedefleyen bu yapı amacına ulaşmış olsaydı hepiniz neler olacağınız biliyordunuz.

"15 TEMMUZ'UN SEMBOLÜ OLAN BÜTÜN MEKANLARDA OLACAĞIZ"

Sosyal Politikalar Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımız olarak etkinliğimizi planladık. 11 Temmuz günü etkinliğimize başlıyoruz. Bu takvimi 7 Temmuz'dan sonra detaylı bir şekilde paylaşacağız. Demokrasi nöbetine 15 Temmuz gecesi katılacağız. O gece biz, Şehitler Köprüsü'nde, TBMM'de, 15 Temmuz'un sembolü olan bütün mekanlarda olacağız.

Biz sokakta demokrasi aramıyoruz, yok edilmek istenen demokrasimize sahip çıkmak için çıkılan o gecenin kahramanlarını anıyoruz. Bu mücadele devam ediyor. 15 Temmuz'un yaraları sarıyor Türkiye Cumhuriyeti devleti. Diğer siyasi partiler de bu mücadelenin yanında olsunlar. Terör örgütüne terör örgütü desinler. Ülkelerinin menfaatlerinin yanında olabilsinler. Biz bunu istiyoruz.

CHP'NİN AİHM BAŞVURUSU

YSK kararlarının sonuçları son derece kesin ve açıktır. Anayasa Mahkemesinin bu konuda verdiği karar son derece açıktır. AİHM'in de bu konuda vereceği karar şimdiden bellidir. CHP, Türkiye'nin sorun alanları üzerinden istismar siyaseti, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bir alışkanlığı bu, yapmaya devam ediyor ve devam edecektir.