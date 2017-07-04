04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Bunu yapan yandı! Cezası çok büyük

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Ekonomi yönetiminden foreks piyasasına yeni bir düzenleme geldi. Yurtdışı merkezli merdiven altı foreks şirketlerinde işlem yapanlar en az 50 bin TL para cezasına çarptırılacak.
Bunu yapan yandı! Cezası çok büyük
Bunu yapan yandı! Cezası çok büyük Bunu yapan yandı! Cezası çok büyük Bunu yapan yandı! Cezası çok büyük

Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre çok sayıda mağdurlar oluşturduğu gerekçesiyle, şubat ayı başında foreks işlemlerinde kaldıraç oranlarını 1’e 100’den 1’e 10’a düşüren ve asgari 50 bin TL teminat şartı getiren ekonomi yönetiminden, merdiven altı işlemlerin önünü kesmek için yeni bir hamle geldi.

27-338 BİN TL PARA CEZASI

Bilindiği gibi kaldıraç oranının düşürülmesiyle birlikte, piyasada denetimden uzak, merdiven altı denilen ve çoğunluğu yurtdışı kökenli şirketler türemiş ve foreks müşterileri internet üzerinden bu şirketler aracılığıyla yüksek kaldıraçlı işlem yapmaya devam ediyordu.

CEZA 50 BİN TL'YE KADAR ÇIKACAK

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan Türk parasının kıymetini korumaya yönelik mevzuatta gidilen düzenleme ile artık Türkiye’de yerleşik kişiler yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla kaldıraçlı işlemler yapabilecek. Yani herhangi bir Türk vatandaşı yurtdışı kaynaklı bu sitelerde kaldıraçlı işlem yapar ve tespit edilirse, SPKkanununun ilgili maddesi gereği 27 bin TL ile 338 bin TL arasında idari para cezasına çarptırılacak. SPK kaynaklarından edinilen bilgilere göre söz konusu ceza tutarının 50 TL olarak belirlenmesi düşünülüyor.

Bilindiği gibi şubat ayı başındaki düzenlemelerin ardından sektörde birçok şirket kapanmış ve çok sayıda çalışan işsiz kalmıştı. Kaldıraç oranlarının düşmesi de çok sayıdaki müşteriyi denetimsiz yurtdışı merkezli şirketlerde işlem yapmaya itmişti.

ŞİKÂYET MEKANİZMASI VE BTK TESPİTİ ELE VERECEK

SPK’nın yurtdışında işlem yapanları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) desteği ile tespit etmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan foreks sektöründe ihbar ve şikâyet mekanizmasının iyi işlediğini belirten uzmanlar, SPK’nın bu noktada gelen ihbar ve şikâyetleri incelemeye alıp cezalandırmaya gideceğini ifade ediyorlar.

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