04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi! İsmi CRYPTNOTE

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FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi! İsmi CRYPTNOTE
FETÖ mensuplarının mart ayından bu yana "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programı kullandığı tespit edildi.
FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi! İsmi CRYPTNOTE FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi! İsmi CRYPTNOTE FETÖ'nün yeni haberleşme ağı deşifre edildi! İsmi CRYPTNOTE

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile  meslekten ihraç edilen polis memuru Cumali K'nin örgüt mensuplarının kendisiyle  yeniden irtibat kurmak istediği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

PROGRAMIN İSMİ: CRYPTNOTE

Cumali K, ifadesinde, daha önce kendisinden sorumlu olan "mahrem  imamların" evine geldikleri ve maddi manevi bir ihtiyacı olup olmadığını  sorduklarını beyan etti. İtirafçı eski polis, evine gelen kişilerin ByLock'tan  daha güvenilir bir program yükleyeceklerini söylediklerini belirterek, bilgisayar  ve telefonuna "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını yüklediklerini kaydetti.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, eski polisin evine gelen 3 kişiyi takibe aldı. Ekipler, 2 aylık fiziki  takibin ardından zanlıların, daha önce örgüt ile iltisaklı olduğu iddiasıyla  meslekten ihraç edilen memurların evlerini ziyaret ettikleri ve toplantılar  yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, İdris D,  Mahmut O. ve Mutlu D. gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgularının ardından  mahkemeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, örgütün yeniden yapılanmasına yönelik çalışmalar  yaptıkları, bu bağlamda "Cryptnote" isimli şifreli haberleşme programını  memuriyetten ihraç edilen mensuplarının bilgisayar ve telefonlarına yükledikleri  ve bunun aracılığıyla FETÖ üyeleriyle iletişime geçtileri saptandı. Zanlıların  ayrıca cezaevinde bulunan üyelerinin ailelerine ulaşarak, örgütten kopuşları  engellemeye yönelik görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Bugüne kadar açılan FETÖ soruşturmalarında ismi geçmeyen zanlıların  cep telefonları, HTS kayıtları ve hesap hareketlerinin de incelendiği  soruşturmada, zanlıların örgüt içi itirafların önüne geçmek ve hala deşifre  olmayan mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla hareket  ettikleri belirlendi.

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