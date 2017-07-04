Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Mevcut vekiller arasında Bylock kullanan yok. Eskilerden var onlar hakkında gereği yapılıyor"dedi.
04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Flaş açıklama: Bylock kullanan vekil ve bakan var mı?
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