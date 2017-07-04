04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok

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Bakan Müezzinoğlu, yeni yapılacak düzenlemede kendi isteğiyle işten ayrılanlara maaş ödemesi gibi bir durumun olmayacağını söyledi.
Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok
Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok Kendi isteğiyle ayrılana işsizlik maaşı yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, prim ödediği halde kendi isteğiyle işten ayrılanların işsizlik sigorta fonundan yararlanması için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtladı. 

Bakan Müezzinoğlu, işsizlik fonundan yararlanma şartlarına göre, kendi isteğiyle işten ayrılanlar için böyle bir düzenlemenin bulunmadığını ifade etti.

Mehmet Müezzinoğlu, "İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilme şartlarına haiz olabilmek için ilgili yasa kapsamında hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam etmekle birlikte, hastalık, ücretsiz izin, disiplin cezası, gözaltına alınma, hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, kısmi istihdam ile grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, prim yatırılmayan bu süreler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınır ve 120 gün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmaz' hususu yer almaktadır" yer almaktadır" dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Müezzinoğlu, Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında belirlenen "İstihdam Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi" politikası çerçevesinde, İşsizlik Sigortası Fonundan daha fazla işsizin yararlanabilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

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