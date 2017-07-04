Atiker Konyaspor'dan iki imza birden!

Daha önce AIK Solna takımında eldiven giyen ve devre arasında Nordseajelland takımına transfer olan 25 yaşındaki kaleci Patrik Carlgren, Atiker Konyaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yeşil beyazlı ekipte 35 numaralı formayı giyecek olan Patrik Carlgren, "Elimden gelenin daha iyisini yapacağım. Taraftarı da çok beğendim. Her şey çok iyi olacak buraya geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Fenerbahçe’den yeşil beyazlı ekibe transfer olan Savaş Polat ise, "Hayalleri ve hedefleri olan büyük bir kulübe geldim. Başarısına katkı sağlamak için geldim. Yapabileceğim tek şey çok çalışıp bu formanın hakkını vermek" diye konuştu.



Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar ise, “2017-2018 sezonu için transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Takımımıza kaleci olarak kazandırdığımız Patrik Carlgren’e hayırlı olsun. İnşallah kendisi kalemizi en iyi şekilde koruyacak ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.