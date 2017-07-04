Sneijder'in kaderi bugün belli oluyor!

Galatasaray’da Wesley Sneijder için kader günü... Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Dursun Özbek, bugün 33 yaşındaki Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers ile buluşuyor.



Bu görüşmeyle birlikte, tecrübeli futbolcunun Galatasaray’da geleceği netlik kazanacak. İki tarafın da ortaya koyacağı bir teklif paketi var. Başkan, Sneijder’in gözden çıkarıldığını üstü kapalı şekilde basın toplantılarında dile getirmişti. Albers de buna karşılık olarak, “Oyuncumun bonservisini verin, istediğimiz yere gidelim” diyecek. Ancak Galatasaray’ın, yıldız futbolcuyu gözden çıkarmasına rağmen bu işi para kazanmadan bitirmeye niyeti yok gibi görünüyor. Başkan da, “4-5 milyon Euro’luk teklif getirin, bonservisi verelim” önerisini masaya koyacak.



Sampdoria onu çok istiyor



Kulübe yıllık maliyeti 6.5 milyon Euro’yu bulan Sneijder hakkındaki bu görüşmenin kısa süre içinde sonuç vermesi zor gibi görünse de, Albers’in transfer tekliflerini değerledirmeye aldığı biliniyor. Sampdoria, Bologna ve Los Angeles Galaxy, şu ana kadar Wesley için doğrudan temasa geçen kulüpler. Özellikle Sampdoria’nın bu transferi çok istediği, ancak bonservis bedeli ödemek istemediği de gelen haberler arasında.

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