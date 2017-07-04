Pepe transferinde kritik gün! Görüşme var...

Beşiktaş, bugün saat 11.30'da Pepe ile son görüşmesini yapacak ve transfere nokta koyacak.

Beşiktaş, savunmaya yapacağı transferdeki bir numarası Pepe için kritik saatlere girdi. beIN Sports'un son dakika haberine göre; siyah-beyazlı yöneticiler, bugün saat 11.30'da Pepe ile son görüşmesini yapacak ve transfere nokta koyacak.

Öte yandan iddialara göre; Beşiktaş, Pepe'ye önce 2 yıllık sözleşme önerdi. Ancak bu teklif daha sonra 2+1 yıllık olarak revize edildi.

Siyah-beyazlıların Portekizli savunmacıya yılda 3.5-4 milyon Euro arasında bir ücret önerdiği aktarıldı. Pepe'nin Beşiktaş'a gelmesi durumunda imza parası olarak 3.5 milyon Euro alacağı da iddialar arasında.

İmzaların atılması durumunda Pepe, İstanbul'a getirilerek Vodafone Park'ta yapılacak organizasyonla taraftara sunulacak.

34 yaşındaki Portekizli savunmacı, 2007'den bu yana Real Madrid forması giyiyordu. Pepe son olarak Portekizli Milli Takımı'yla Konfederasyon Kupası'nda 3. oldu.