Kayserispor, dünyaca ünlü forvet Gana milli takımının golcüsü Asamoah Gyan ile her konuda anlaştı. Prensipte büyük ölçüde el sıkışılan Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’nun durumu ise bugün netlik kazanacak. Gyan’a yıllık 1.5 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme öneren Kayserispor, artı 1 yıl da opsiyon koyarak bu transferi bitirdi.
04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Dünyaca ünlü forvet artık Süper Lig'de!
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