04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!

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MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!
Yeni MİT Tırları iddianamesi hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde 55 şüpheli var. Başsavcılık 55 kişi için 3'er kez müebbet hapis cezası istedi.
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! MİT TIR'ları davasında flaş gelişme!

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame mahkemeye gönderildi. Mahkemeye gönderilen iddianamede yer alan sanıklar arasında FETÖ'nün askeri personel imamı olanlar da bulunuyor.

İddianamede, 55 kişi hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, MİT TIR'larının durdurulması talimatının, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen tarafından FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı İmamı"na verildiği belirtildi.

İddianamede dikkat çeken detaylar arasında, sanık FETÖ imamlarından bazılarının 19 gün boyunca, sadece MİT TIR'larının durdurulması olayında kullanılmak üzere operasyonel hat kullandıkları ve bu hatlarla ABD elçilik ve konsolosluğu arandığının anlaşıldığı yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, MİT TIR'ları olayı için "Bu uluslararası istihbarat örgütleriyle Türkiye'ye yapılmış bir uluslararası operasyondur" dedi.

11 SİVİL İMAM KENDİ ADLARINA KAYITLI OLMAYAN HATTI KULLANDI

55 şüpheli arasında yer alan 11 sivil imamın, 1 Ocak 2014 ile 19 Ocak 2014 tarihleri arasında kendi adlarına kayıtlı olmayan özel örgüt hattı kullandığı tespit edildi. Sivil İmam Bayram Andaç ile Muharrem Gözüküçük'ün MİT TIR'larının durdurulmasından hemen sonra ABD Büyükelçiği ile İstanbul Başkonsolosluğu'nu aradığı tespit edildi.

Başsavcı İrfan Fidan, geçen hafta ABD Büyükelçiliği'ne resmi yazı göndererek, sivil imamların ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nu hangi nedenle aradığını sorarak, konuşma içeriklerinin bildirilmesini istedi.

ARAMA DETAYLARI

MİT TIR'larının durdurulmasını organize eden sivil imam Bayram Andaç, eylemin hemen ardından 20 Ocak 2014 tarihinde saat 11:02'de ABD Büyükelçiliği'ni aradı, 48 saniye görüşme yaptı. Yine 15:21'de ABD Büyükelçiliği'ni arayarak 46 saniye görüşme yaptığı tespit edildi.

Son iddianame, FETÖ'nün MİT TIR'larını durdurma eylemi soruşturması kapsamındaki 5. iddianame oldu.

HABERTURK

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