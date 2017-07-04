Başbakan Yıldırım: Bu bir gaflet yürüyüşüdür

Başbakan Binali Yıldırım, TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Bu bir adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür. Gel bu sevdadan vazgeç" dedi. Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında Sultanbeyli ve Pendik'in tapu sorunu çözecek imzaların da atıldığı müjdesini verdi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Bugün Türkiye'nin mutlu yürüyüşünde yeni hizmetin açılışı için hep beraberiz. 15 sene yatırımlarımızla, ekonomiyle, ihracat, tarım ,sağlıkla bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptık. Yapılamaz ne varsa tek tek gerçekleştirdik. 20 bin kilometre yol yaptık.

BU ADALET DEĞİL GAFLET YÜRÜYÜŞÜDÜR

Bu yolların tamamı, milletimizin gönlüne, muhabbetine vasıl olmak için bir araç vesile. Yollar millet içindir. Temeli millet olmayan bir yürüyüş yolu da incitir, yolcuyu da incitir. FETÖ'nün ayakta alkışladığı bu yürüyüşün adımları milletin adımları değildir. Bu bir adalet yürüyüşü değildir, bu bir gaflet yürüyüşüdür.

Böylece yaptığımız yolların kalitesini anlamış oldu, Kurtköy'den sapağından da bir gir bakalım orayı da gör. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter bu yollar bitmez. Biz 20 bin kilometre yol yaptık. Gel bu sevdadan vazgeç, adaletin aranacağı yer yollar değildir, meclistir mahkemelerdir. 15 Temmuz'a kontrollü diyenler, 7 Ağustos Yenikapı ruhunu anlamamış demektir, eğer 20 Temmuz darbeyse Yenikapı'daki kalabalık nedendir?

HAKETTİKLERİ CEZAYI EN AĞIR ŞEKİLDE ALACAKLAR

Bugünlerde FETO'cuların davaları görülüyor, mahkemelerde tiyatro oynanıyor adeta, sanki bu işi işlememişler, böyle bir hainliği yapmamışlar. Bütün bunların akıl hocaları diyor ki, önce reddeceksiniz, daha da olmadı bize işkence yapıldı diyeceksiniz. Türk mahkemelerinde bir şey beklemeyin, yabancı ülkelerin mahkemeleri sizleri kurtaracak diye onlara söylüyorlar. Ben şunu istiyorum, Türkiye bir hukuk devleti, ne kadar ağır suç işlerse işlesin savunma hakkı kutsaldır. Yarın bunlar AHİM'e giderken şunu diyemeyecekler, "İşte bize savunma hakkı verilmedi" diyemeyecekler, o yüzden sabredeceğiz, hakettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar.

EN PAHALI HİZMETLERİMİZDEN BİRİ

Şimdi bu yolun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası Kurtköy sapağı. Dünyanın en büyük havalimanı üçüncü havalimanına burası çok yakın. Bu proje, Kuzey Marmara Otoyolu, burada 12 kilometrelik 4 gidiş, 4 geliş bu yolu açıyoruz. 650 trilyon maaliyeti var. En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Bu yola pahalı diyorlar. Yol olmasa nasıl yürüyecektin? Yürürkende yolları yapanlara Allah razı olsun de. Yol yaptık tıpış tıpış yürüyorsun. Amaç İstanbul'un trafik yükünü azaltmak. Sultanbeyli'ne, Kozyatağı'na giden vatandaşlar doğrudan 3. köprüye çıkacaklar. Buralarda daha az trafik var, daha fazla rahatlık var. Liderimiz Cumhurbaşkanlığımız önderliğiyle yol yapıyoruz, havalimanı, hastaneler yapıyoruz amacımız milletin gönlünü hoş etmek.

Bağlantı yolu projesinin tamamlanmasıyla beraber, Anadolu Otoyolu'nu Kuzey Marmara ile birleştirmiş olacağız, Anadolu yakasından Avrupa yakasında geçecek olanlar şehiriçi trafiğine girmeyecek ve trafik rahatlamış olacak. Yollarda yürümekle bu işler olmuyor, çalışmakla oluyor. Dikili ağacınız mı var memlekette?

"4 MİLYONA YAKIN AĞAÇ DİKİLDİ"

Bu yol hizmete girerken çevreye de önem verdik, bütün bu 90 kilometre güzergah boyunca, 200 kilometreden fazla tam 4 milyona yakın ağaç dikildi, 1 milyon daha dikilecek. Sadece bugünü değil, Türkiye'nin geleceğini de bu yollarla inşa ediyoruz. Eserler ortada. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden demiryolu, hızlı trende geçecek bir ucu İzmit'e bir ucu Edirne hattına bağlanacak. Ver elini Avrupa... Bu köprüye laf ediyorlar. Bunlar tabi hayatında iş yapmadıkları için, işleri güçleri çamur atmak. Biz bunlara bakmayacağız.

"TAPULARINIZI ALACAKSINIZ"

Sultanbeyli, Pendik'te de imzalar atıldı. Buradaki arsaları elinde tutan biri vardı. O çağrıldı ve bu arsaları belediyemize devretti. Şimdi artık tapularınızı alacaksınız. Bütün pürüzler tamamlandı. AK Parti ,sorunları torunlara bırakan parti değildir. Türkiye için 2017'de felaket tellallığı yapanlar, büyümeyi, enflasyonu, istihdamı görünce sesleri kesildi.