04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Bakan açıkladı! Yeni ihraçlar olacak

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TSK'da FETÖ ile mücadele konusunda, "yakında yeni ihraçlar olacak" dedi.
Bakan açıkladı! Yeni ihraçlar olacak
Bakan açıkladı! Yeni ihraçlar olacak Bakan açıkladı! Yeni ihraçlar olacak Bakan açıkladı! Yeni ihraçlar olacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TRT Haber'de açıklamalarda bulundu. Işık'ın açıklamaları özetle şöyle:

ASKER ZEHİRLENMELERİ

"Şu an bütün sistemi gözden geçiren bir çalışma yapıyoruz. Hijyene, yemek pişirme şartlarına dikkat edilmemiş. Gıda kontrolü ile görevli 6 kişi açığa alındı, soruşturma sürüyor. EDOK Komutanlığı Kara Kuvvetli Komutanlığı ile bir çalışma başlattık.Malzeme ile ihale yapmayacağız. Mutfaklarımızı faaliyete geçireceğiz. Sadece yemek pişirme hizmeti alabiliriz. İki ihtimal var, onlardan biri olacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Yaklaşık 2 yılda 11 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi. Şu anki mücadelede çok ciddi bir başarı var. En az sayıda şehit verilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Teknolojik imkanlarla askerimizi destekliyoruz. Daha fazla İHA kullanıyoruz. Silahlı Hürkuş'u bölgeye gönderdik. Askerimizle artık karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyorlar. Türkiye'nin artık hiçbir santimetrekaresi terör örgütü için güvenli değildir. Operasyon yapılamayan yerler vardı. Şu anda Türkiye sınırları içinde operasyon yapamayız denilen hiçbir yer yok.

AFRİN'DEKİ RUS ASKERLERİ

Afrin'deki Rus askeri varlığına ilişkin konuşan Bakan Işık, "Afrin'deki Rus askeri fazla değildi, çekilme durumları var" açıklamasında bulundu. 

TSK'DA YAKINDA YENİ İHRAÇLAR OLACAK

Bakan Işık, "Yakında yeni ihraçlar olacak. Bu hainler tamamen tasfiye edilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve bu bizim için geçici bir gündem maddesi değildir." dedi.

KATAR'DAKİ TÜRK ÜSSÜ

Katar'daki Türk Üssü'nün dostlarımızı neden rahatsız ettiğini anlamakta zorlanıyoruz. Orada ABD'nin de üssü var bizim üssümüzden rahatsız oluyorlar.

TÜRK GEMİSİNE YUNAN SAHİL GÜVENLİK BOTUNDAN ATEŞ AÇILMASI

Milli Savunma Bakanı Işık, Yunanistan sahil güvenlik botunun Ege Denizi'nin uluslararası sularındaki Türk yük gemisine ateş açması için "Uluslararası sularda seyreden bir ticari gemiye ateş açılmasının akılla, mantıkla, izanla izahı olmaz. Bu, akıl tutulması." dedi.

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