04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Adalet Yürüyüşü"ne neden katılmadığını açıkladı.
Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama
Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama Feyzioğlu'ndan CHP'lileri çıldırtacak açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Adalet Yürüyüşü" ile ilgili olarak "Yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği'nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz" dedi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Feyzioğlu, "Bundan, tüm toplum zarar görür. Çünkü, Türkiye Barolar Birliği'nin dile getirdiği her sorun ve her çözüm önerisi siyasi iktidar tarafından ‘bir siyasi parti adına söyleniyor' şeklinde damgalanır" görüşünü dile getirdi.

Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

Ana muhalefet partisinin başlattığı ve organize ettiği yürüyüş, toplumun bu en önemli sorununa işaret etmektedir. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum: umarım bir veya birkaç kişi üzerinden değil, tüm toplum için adalet talebi üzerinden gelişir. Ancak bu yürüyüşün bir toplumsal soruna işaret etmesi onu siyasi parti faaliyeti olmaktan çıkarmamaktadır. Faaliyetin, siyasi parti faaliyeti olması ise onu değersizleştirmez. Fakat yargının en üstünde yer alan kurumlardan biri olan Türkiye Barolar Birliği'nin, bir siyasi parti faaliyetine katılması doğru olmaz.

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