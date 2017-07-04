04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:31Güneş 05:30Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:48Yatsı 22:37
    • 29°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 101.208 0.68
  • Altın: 139,969 0.28
  • Dolar: 3,5588 0.08
  • Euro: 4,0383 -0.02

Plaj tuvaletinde dehşet!

»
Plaj tuvaletinde dehşet!
Tekirdağ’da ailesinden hamile olduğunu gizleyen 17 yaşındaki genç kız plaj tuvaletinde doğum yaptı.
Plaj tuvaletinde dehşet! Plaj tuvaletinde dehşet! Plaj tuvaletinde dehşet!

İstanbul’da oturan ve hafta sonunu geçirmek için ailesiyle birlikte Tekirdağ'a tatile gelen 17 yaşındaki G.K., erkek arkadaşından hamile kaldı ancak korktuğu için ailesinden gizledi.

Kumbağ sahilinde plaj tuvaletinde tek başına doğum yapan genç kız, doğurduğu erkek bebeği göbeğini kesip havluya sararak orada bırakıp tekrar ailesinin yanına döndü ve ailesiyle birlikte plajdan ayrıldı. 

Bebeğin ağlama sesini duyan tuvalet yakınındaki vatandaşlar, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan bebek tedavi altına alındı. 

TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu bebeği G.K.’nın dünyaya getirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri plajdan ayrılan G.K., babası K.K., annesi Y.K. ve ağabeyi M.K.’yı gözaltına aldı. İfadelerinin ardından Tekirdağ Adliyesine çıkarılan 4 kişiden G.K. tutuklanırken, anne, baba ve kardeşi serbest bırakıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Abdulkadir Aksu'ya yeni gelinAbdulkadir Aksu'ya yeni gelinEski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’nun sessiz sedasız TRT spikeri Fulin Arıkan’la evlendi.
Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, yakın arkadaşı Cavit Çetiner'e kız istedi.
Yuh artık! 'Bilo havaya tut oğlum'Yuh artık! 'Bilo havaya tut oğlum'Elazığ'ın Maden ilçesi'ne bağlı bir köyde yapılan sünnet düğününde, sünnet olacak küçük çocuğun eline tabanca verilerek havaya ateş ettirildi.
Plaj tuvaletinde dehşet!Plaj tuvaletinde dehşet!Tekirdağ’da ailesinden hamile olduğunu gizleyen 17 yaşındaki genç kız plaj tuvaletinde doğum yaptı.
Mustafa Ceceli'ye Yargıtay'dan hukuk tokatı!Mustafa Ceceli'ye Yargıtay'dan hukuk tokatı!Soma faciası sonrası konser verdiği yönündeki haberler hakkında tazminat davası açan Mustafa Ceceli, davayı kaybetti. Yargıtay, mahkemenin kararını onayladı.
Terörist mezarlarında temizlik!Terörist mezarlarında temizlik!Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensuplarının mezarlarında bulunan örgüte ait simge ve kod isimler silindi.
  • Okul müdürüne bombalı tuzak03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:53
  • Akın akın Türkiye'ye geliyorlar03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:52
  • Tişörtünden yakaladı, tutamadı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 14:51
  • 'Suriyeliler dönsün' dedi ortalık fena karıştı!03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:45
  • Yıldız Tilbe Çeşme'de karakolluk oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:23
  • Anne katili kızlar için flaş karar!03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:29
  • Desteyle para dağıttı! Yer: K.Maraş03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:28
  • 7 ilde sıcak hava izni03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:26
  • Polisin mermisi seri tecavüzleri çözdü!03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:25
  • Taciz davalarının savcısı uyardı! Buna dikkat edin03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri