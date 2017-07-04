Kim Jong-un yeni füze denemesini böyle izledi!

Başkent Pyongyang'ın kuzeybatısındaki Panghyon'dan Türkiye saatiyle 02.40'ta ateşlenen füze 930 kilometre katedip Japon Denizi'ne düştü. Füze denemesinin ardından ABD, Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi.
KİM JONG-UN BİZZAT İZLEDİ
Kuzey Kore, ilk uzun menzilli kıtalararası füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı. Resmi televizyon, Hwasong-14 füzesinin 2 bin 800 kilometreyi aştığını ve 39 dakika havada kaldığını duyurdu. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA ise, Kim Jong-un'un bizzat katıldığı törenden ilk fotoğrafları dünyaya servis etti.