Turistlerin valizlerinden neler çıktı neler..

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan yabancı uyruklu turistin valizlerinde yapılan aramada, otelden çaldığı tespit edilen bir çanta dolusu meyve, bitki çayı, meyve suları, şampuan, tuvalet kağıdı ve havlu bulundu.

Başka bir turistin çantasında ise çatal, bıçak, kaşık seti çıktı.

Manavgat İlçesi'nde hizmet veren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan turistin odasını temizleyen görevliler, turistin ağzı açık çantalarında otele ait çok sayıda malzeme görünce durumu yetkililere haber verdi. Otel yönetimi turistin geldiği seyahat acentesi sorumlusuyla çantaları kontrol etti ve bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Turiste ait çantalardan birinde, ağzına kadar dolu meyve, diğerinde yine otele ait çok sayıda şampuan, bitki çayı, siyah çay, meyve suları, maden suyu, tuvalet kağıdı ve havlular bulundu. Yine başka bir turistin odasında ise 2 çanta dolusu otele ait şampuan, duş jeli ve tuvalet kağıdı bulundu.