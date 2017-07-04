Nasreddin Hoca Festivali’nde Atiye konseri

AK Partili Hamid Yüzügüllü yönetimindeki Sivrihisar Belediyesi 30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Nasreddin Hoca Festivali düzenledi.
Festival yine Eskişehirli olan Nabi Avcı yönetimindeki Kültür Bakanlığınca da desteklendi.
Festivalin ilk günü yani 30 Haziran günü sahneye, eşinden ayrıldıktan birkaç gün sonra bir sosyete güzeli ile birlikte olmasıyla adı gündemde olan Mustafa Ceceli çıkarıldı.
1 Temmuz günü de sahneye Atiye adlı popçu çıkarıldı.
Popçu Atiye’ye dansçıları da eşlik etti.
Atiye ve dansçılarının yarı çıplak kıyafetleri dikkatlerden kaçmadı.
Nasreddin Hoca festivalinde Atiye konseri sosyal medyada kimi çevrelerin de tepkisini çekti.
Kimi vatandaşlar “SİVRİHİSARDAKİ ATİYE KONSERİ NASRETTİN HOCA FESTİVALİNE GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR BU KEPAZELİĞE SEBEP OLANLARI KINIYORUM” şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Bir vatandaş da "Nasreddin Hoca ALLAH dostu Alim,ilim irfan sahibi bir şahsiyettir. Eğer anılacaksa bu formatta proğram yapılarak anılmalıdır. Şarkıcılarla,danscılarla Hocam anılırsa iki eli on parmağı ahirette yakanızdadır bilesiniz." yorumunda bulundu.
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