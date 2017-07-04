04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

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Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması
Ümit Özdağ yeni parti çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. "Yeni bir milli merkezi teşkil edecek siyasi parti oluşumuyla ilgili çalışmalar başlamış durumdadır. Yeni bir partiden bahsediyorum" dedi.
Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeler ve ‘yeni parti' konusunda açıklamalarda bulundu.

Özdağ, yeni siyasi parti oluşumu ile ilgili çalışmaların başladığını belirterek, "Yeni bir partiden bahsediyorum. Bugün kadro çalışmaları, program çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilecek durumda değilim. Zamanı geldiğinde onları da paylaşırız" dedi.

Dün Meral Akşener'le bir düğünde görüştükleri ve çıkışta yapılan kısa açıklamada yeni siyasi oluşumun sinyallerinin verildiğinin hatırlatılması üzerine Özdağ, bir süreden beri bu yönde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Meral Akşener de dün yaptığı açıklamada, "MHP defteri artık benim için kapandı. Yeni bir merkez partiye ihtiyaç var" demişti.

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