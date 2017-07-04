Diriliş'in Ertuğrul'u Engin Altan Düzyatan kız istedi!

Düzyatan, 83. bölümde 'Diriliş Ertuğrul'a veda eden yakın arkadaşı Cavit Çetin Güner'e kız istedi.

Uzun süredir Vakıfbank Voleybol Takımı'nın liberosu Gizem Örge'yle aşk yaşayan Güner, sevgilisini istemeye diziden arkadaşları Engin Altan Düzyatan veCengiz Coşkun'la gitti.

Çiftin yüzüklerini Düzyatan taktı ve bu sırada bir konuşma yaptı. Neslişah Alkoçlar'la evli ve Emir Aras adında bir de erkek evladı olan yakışıklı oyuncu,"Yüzük takma görevi bana verildiği için yüzükler bende...

Benim mutlu bir evliliğim ve bir de erkek evladım var. Size de mutlu bir evlilik diliyorum" dedi.

Öte yandan Cavit Çetin Güner'in de oyuncu Türkü Hazer'le ilk evliliğinden bir oğlu var.