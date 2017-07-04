04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Hande Fırat: Aydın Doğan'la Tayyip Erdoğan'ın arası kötü değil

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Hande Fırat’ı Radyo Viva’da Adem Metan’ın programına katıldı.
Hande Fırat: Aydın Doğan'la Tayyip Erdoğan'ın arası kötü değil
Hande Fırat: Aydın Doğan'la Tayyip Erdoğan'ın arası kötü değil Hande Fırat: Aydın Doğan'la Tayyip Erdoğan'ın arası kötü değil Hande Fırat: Aydın Doğan'la Tayyip Erdoğan'ın arası kötü değil

Hürriyet gazetesinin 15 Temmuz’da özel bir sayı ile çıkacağını ve CNNTürk’ün de gün boyu yayın yapacağını ifade eden Fırat, darbe girişiminin en ince ayrıntısıyla ele alınacağını kaydetti.

Transfer teklifi gelmesi halinde kabul etmeyeceğini de kaydeden Fırat, Aydın Doğan ile ilgili şunları söyledi: ‘Bizim bakış açımız evrensel ilkeler ışığında gazetecilik yapmak. Bunun çok önemli olduğunu 15 Temmuz’da gördük. Evrensel ilkeler ışığının dışında hiçbir amaç ve gayret yok. Aydın Bey’e yapılan eleştiriler hakız. Aydın Bey benim için çok kıymetlidir. Ben, aynı zamanda Doğan Grubu Yöneticisiyim. Gazeteciyim. Aydın Doğan çok değerli bir insan zaman zaman kendisine yöneltilen haksız eleştiriler oluyor ve ben bunlara çok üzülüyorum. Altın Kelebek Ödüllerini bile Aydın Bey’e mal ettiler orada yaşanan tamamen çalışan arkadaşların amatörlüğü ben bu yanlışı düzeltmek için oldukça yoğun çaba sarf ettim. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızla araları kötü değil en son iftar yemeğinde aynı masada birlikteydiler.

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“CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDE ÇOK HEYECANLANDIM”

15 Temmuz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşmesini de anlatan Fırat, çok heyecanlandığın kaydetti. Hasan Doğan ile Mustafa Varank’ın kendisini aradığını ve kızı Nehir ile davet ettiklerini belirten Fırat, “Kızım korkuyordu. ‘anne bir pastanede buluşsak olmaz mı, diye sordu. Korkuyordu. Ben de güldüm. Birlikte gittik. Çok heyecanlıydık. Başbakan, kabinenin yarısı oradaydı. El sıkıştık. Sayın Cumhurbaşkanı ile oturma bölümüne geçtik. Sohbet ettik. Uçak sesinden korkan kızıma, ‘korkma onlar bizim dost uçaklarımız’ dedi. Telefon bağlantısını ve ülkenin genel durumunu konuştuk. Önemli onurlandırıcı görüşmeydi. Kızımla uzun süre sohbet etti. Sonrasında ayrıldık” dedi.

Doğan Yayın Holding’in Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftarına katılması ile ilgili bir soru üzerine düşüncesini seslendiren Fırat, 14 isimle katıldıklarını ve çok iyi geçtiğini anlattı. Cumhurbaşkanı, Serhat Albayrak ve işadamı Ferit Şahenk ile Doğan’ın aynı masada oturduğunu anlatan Fırat, “İftarın iyi geçtiğini biliyorum” dedi.

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