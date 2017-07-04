Abdulkadir Aksu'ya yeni gelin

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’nun sessiz sedasız TRT spikeri Fulin Arıkan’la evlendiğini bugünkü köşesinden yazdı.
Cankurt yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun avukat oğlu Murat Aksu, meğer sessiz sedasız ikinci kez güvey olmuş da, haberimiz olmamış! İki kızının annesi Şehnaz Gülpınar'dan 2011'de anlaşmalı olarak jet hızıyla boşanan Murat Aksu, yaklaşık bir yıldır flört ettiği TRT spikeri Fulin Arıkan ile 24 Haziran'da nikah masasına oturmuş. Aksu'nun evinde, sadece yakın arkadaşlarının katıldığı minik bir törenle nikah defterine imzayı atmışlar. Ankara Hukuk Fakültesi'nden dönem arkadaşları olduklarını öğrendiğim çiftten Fulin Hanım'ın da ilk evliliğinden bir kızı varmış. Umarım bir ömür mutlu olurlar.”