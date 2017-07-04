Süreç resmen başlıyor! Yusuf Halaçoğlu'dan yeni parti ipuçları

Meral Akşener, Ümit Özdağ gibi isimlerle birlikte yeni parti için çalıştıklarını belirten Yusuf Halaçoğlu, katıldığı programda mutabakatın sağlandığını sürecin ise önümüzdeki günlerde resmen başlayacağını açıkladı.

MHP ihraç edilen Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Yeni parti milliyetçi, muhafazakar ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak. Tek adam rejimine karşı çıkacak ve parlamenter sistemi yeniden getirecek. Çalışmalarına başladık, yeni partide sürpriz isimler yer alacak. Genel Başkan kim olsun diye bir anlaşmazlık içinde değiliz. Kuvayi Milliye ruhuyla bu ülkeyi kurtaracak adımlar atma mecburiyetimiz var”dedi.



Uydu üzerinden yayın yapan Kent TV'nin yayınına telefonla katılan Kayseri Bağımsız Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni parti konusunda değerlendirme yaparken “Türkiye içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak çok çetrefilli bir süreç yaşıyoruz” dedi. Halaçoğlu, çok kritik bir dönemeçten geçildiğini, partililerin iktidar olma gibi bir pozisyonları kalmadığını, sadece seçilecek Cumhurbaşkanı iktidarının söz konusu olmadığını anlatırken şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanı seçebilmek için de tüzel kişiliğe sahip siyasi yapılanma içinde olması lazım. Türkiye’nin tekrar parlamenter sisteme dönmesi, tek adam yönetiminden kurtulup, özüne dönmesi, siyasete dinin alet edilmemesi, milli değerlere sahip çıkmak için bir yeni oluşum gerekiyor. Tabanda, halkta çok büyük bir arzu var. Bir alternatif olmadığını da herkes görüyor. Yani muhalefet cephesinde şu an bir alternatif yok.”



“KUVAYİ MİLLİYE RUHUYLA BU ÜLKEYİ KURTARACAK ADIMLAR ATACAĞIZ



Halaçoğlu, kurulacak geniş tabanlı bir oluşumda ancak, çekirdek kardonun belli bir düşünce çerçevesinde buluşacak insanlardan oluşacağını ifade ederken, "Ben de bu oluşumun içindeyim. En başından beri adı tek adam rejimi olan anayasayı reddediyorduk. Ne kadar haklı olduğumuz HSYK seçimlerinde de ortaya çıktı. Atanan hakimlerin nasıl siyasi nitelikli olduklarını herkes görüyor. Bundan sonra mahkemelerin güvenirliğini yitirdiğini ifade etik. FETÖ meselesinde, bu terör örgütü konusunda şimdi bilmem ne köyündeki öğretmeni içeri atıyor, meslekten atıyorsunuz ama iş belediye başkanları başta olmak üzere bir takım kişilerin damatlarına, çocuklarına siyasi ayağa gelince çalışmıyor. Mahkeme serbest bırakıyor. Neymiş adresleri belliymiş. Herkesin adresi belli. Burada adaletsizlik yaşanıyor. Anketlerde yüzde 76 ‘nın mahkemelere güvenmediği sonucunu ortaya koyuyor. Şimdi daha kötü hale gelmiş durumda" diye konuştu.



Milletvekili Yusuf Halaçoğlu,farklı bir ortamda ve siyasi yapı, yelpaze içinde çalışmaları sürdürmek gerektiğini, Kuvayi Milliye ruhuyla bu ülkeyi kurtaracak adımlar atma zorunluluğu bulunduğunu vurgularken, MHP’den kendisi gibi ihraç edilen Meral Akşener, Ümit Özdağ gibi isimlerle birlikte yeni parti için çalıştıklarını belirterek şöyle dedi:

"'İŞTE BUNLAR YAPABİLİR' DENİLEN EKİP OLUŞTURACAĞIZ"



"Mutabakat sağlandı. Süreç önümüzdeki günlerde resmen başlayacak. Hiçbir isim zikretmem doğru olmaz, görüşmeler yapmamız gerekiyor. Farklı kişilerle, toplumda iyi tanınan, pürüzsüz kişilerden oluşacak bir yapılanma söz konusu olacak. Bize sempati duyan insanlar var. Güneydoğu’da da aşiretler dahil olma üzere katılmayı arzı eden insanlar var. Yani geniş bir yelpaze var. Tek adam rejiminin önüne geçilmeli. Parti merkez sağda olacak. Milliyetçi, muhafazakar ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine sahip çıkan bir anlayış içinde yer alacak. Geniş halk kitlelerinin ‘işte bunlar yapabilir’ dediği bir ekip oluşturacağız. İnce eleyip, sık dokuma mecburiyetimiz var. Yola çıkarken sıkıntılar meydana gelmemesi için. Yeni parti milliyetçi, muhafazakar olacak. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacak. Nitelikli insanlardan oluşacak. Kayseri’den de değerli arkadaşlarımız bar. Kayseri yapılanmasından önemli rol oynayacaklar. Diğer illerimizde de değerli arkadaşlarımız var. İnsanların ‘tertemiz bir adam, bu olursa iyi olur, işin ehli adam” dediği insanlarla yola çıkacağız."

"FARKLI ALTERNATİFLER DÜŞÜNÜLEBİLİR"



Halaçoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın parti kurulmasına yönelik engel olması halinde farklı alternatifler düşünebileceklerini, kimin genel başkanı olacağı konusunun önemli olmadığını, bu ismin Cumhurbaşkanlığı’na aday olabileceğini, seçilemediği takdirde genel başkanlıktan da düşeceğini anlatırken, seçilmesi halinde gerekli kanun değişikliklikleri ile parlamenter sisteme dönüşün sağlanacağını, teşkilatlanma konusunda sıkıntı çekmeyeceklerini bildirirken, CHP'nin 'Adalet' yürüşüyüşüne ilişkin, "Adalet var olsun diye yürüyüş yapılıyorsa, iktidarın da, diğer partilerin de destek vermesi lazım. Herkese lazım adalet. Adaleti istemek suç olmaz, buna karşı çıkılmaz” diye konuştu.