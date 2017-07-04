04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Korkunç şüphe! Türk aile kabusu yaşamıştı...

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Denizli'deki kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk kayboldu. Olay yerinde yapılan aramada kaybolan çocuğa ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
Korkunç şüphe! Türk aile kabusu yaşamıştı...
Korkunç şüphe! Türk aile kabusu yaşamıştı... Korkunç şüphe! Türk aile kabusu yaşamıştı... Korkunç şüphe! Türk aile kabusu yaşamıştı...

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.00 sıralarında, Aydın'dan Denizli yönüne giden Merih Diğrek yönetimindeki 45 AJ 241 plakalı LPG tankeriyle, Sarayköy ilçesindeki orman yangınına müdahale için iş makinesi götüren 41 yaşındaki Hüseyin Avcı yönetimindeki, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DESKİ) ait 20 YS 346 plakalı tır çarpıştı. Kazada LPG yüklü tanker büyük bir gürültüyle patlayıp alev aldı. Patlamanın etkisiyle, tankerin arkasından gelen İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı bir cip de alev aldı. Fransa'dan geldikleri belirtilen 5 kişilik aileden sürücü İbrahim Şama, isimleri öğrenilemeyen eşi ve üç çocuğundan biri yaralı olarak çıkartıldı.

Kazada tır şoförü Avcı ve tanker şoförü Diğrek ile cipte bulunan ve henüz adı belirlenemeyen bir kız çocuğu öldü, bir çocuk da kayboldu. Bir kızın yanarak öldüğü yabancı CD 259 JP plakalı araçtan yaralı çıkarılan ve Denizli'deki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan 3 kişinin tedavisi sürerken, cipte olduğu belirtilen bir kız çocuğu ise bulunamadı. Cipin bazı parçalarının savrulduğu sulama kanalının suyu kesilerek, kanal boyunca kız çocuğunu arama çalışması yapıldı. Facianın ardından araç kaldırılırken, sabah saatlerinden itibaren AFAD ve AKUT ekipleri kaybolan çocuk için bölgede arama çalışmaları başlattı. Yolun kenarında ve yolun altında geçen sulama kanalında aramalarını sürdüren AKUT ekipleri, yol kenarında yanan ağaçların arasında bir çocuğa ait olduğu düşünülen bilek, omurilik ve sırt kemikleri buldu. AKUT ve AFAD ekipleri, sulama kanalının yanındaki sazlıklarda aramalarını sürdürüyor.


Kazada ağır yaralanan Fen İşleri Dairesinde çalışan Zafer Demir ise (35) helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi. Yaralı olarak kurtarılan baba, anne ve çocuğun tedavisine devam edildiği kaydedildi.

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