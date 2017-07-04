04 Temmuz 2017 Salı10 Şevval 1438
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Fena patladı! Merkel olsa gelirdiniz..

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Fena patladı! Merkel olsa gelirdiniz..
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın yapacağı konuşmaya sadece 30 vekilin gelmesine tepki gösterdi.
Fena patladı! Merkel olsa gelirdiniz.. Fena patladı! Merkel olsa gelirdiniz.. Fena patladı! Merkel olsa gelirdiniz..

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birliğin daha küçük üyelerine karşı daha saygılı olunması çağrısında bulundu.

"Bu konuşmada sadece 30 parlamento üyesinin bulunması, parlamentonun ciddi olmadığını gösteriyor" diyen Juncker, "Avrupa Parlamentosu gülünç, çok gülünç" ifadelerini kullandı.

EĞER MERKEL OLSAYDI HERKES BURADA OLURDU

​Juncker, "Eğer Muscat yerine Merkel veya Macron olsaydı, herkes burada olurdu" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ise katılımın düşük olmasına değinmeyerek, Juncker'i daha ‘saygılı bir üslup' takınmaya davet etti.

Tajani, "Parlamentoyu eleştirebilirsiniz. Fakat Komisyon parlamentoyu kontrol etmiyor. Parlamentonun Komisyon'u kontrol ediyor olması gerekiyor" dedi.

MUSCAT GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ

Söz konusu atışmalar sırasında Muscat'ın ise gülümsediği görüldü.

Muscat parlamentoya yaptığı konuşmada ülkesindeki yönetim, göç ve Brexit konularına değindi.

Birliğin en küçük ülkesi olan Malta'nın nüfusu 400 bin civarında.

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