05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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CHP'li Erdem'in fotoğrafları ortaya çıktı!

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CHP'li Erdem'in fotoğrafları ortaya çıktı!
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Fetullahçı Terör Örgütü'nde ait yurtlarda çekildiği ileri sürülen fotoğrafları ortaya çıktı.
CHP'li Erdem'in fotoğrafları ortaya çıktı! CHP'li Erdem'in fotoğrafları ortaya çıktı! CHP'li Erdem'in fotoğrafları ortaya çıktı!

CHP milletvekili Eren Erdem'in takkeli fotoğrafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

ELİNDE SİGARA BAŞINDA TAKKE

20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bazı gençlerle birlikte çekilmiş fotoğraflarda Erdem başında takke ile görülüyor. Bir fotoğrafta elinde sigara bulunan Erdem, başka bir fotoğrafta ise abdest alırken poz veriyor.

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FETÖ YURDUNDA MI ÇEKİLDİ?

Fotoğrafları sosyal medyada yayın kullanıcılar, Erdem olduğu iddia edilen kişi ile yanındaki arkadaşlarının FETÖ'ye ait bir yurtta olduğunu öne sürdü.

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EKREM DUMANLI'YA DESTEK VERMİŞTİ

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne destek veren Eren Erdem daha önce, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün gazetesi Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gözaltına alınırken, Dumanlı’ya büyük destek vermişti.

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Bu fotoğrafta Eren Erdem'in bir tarafında Ekrem Dumanlı, bir tarafında ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdiği için yürüyüş başlattığı Enis Berberoğlu olduğu görünüyor. 

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EREN ERDEM AÇIKLAMA YAPTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne katılan Eren Erdem'den ise kısa süre sonra bir açıklama geldi. Erdem, fotoğrafların 4 lise arkadaşı ile bir Kadir Gecesi Sultanahmet Camii'nde çekildiğini söyledi.

GÜNEŞ

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