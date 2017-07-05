05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Dikkat çeken zamanlama! ABD yine yaptı yapacağını

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Dikkat çeken zamanlama! ABD yine yaptı yapacağını
Suriye’de terör örgütü PKK’yı Pentagon’a bağlı kara gücüne çeviren Amerika, şimdi de örgütün silahlarını yeniliyor.
Dikkat çeken zamanlama! ABD yine yaptı yapacağını Dikkat çeken zamanlama! ABD yine yaptı yapacağını Dikkat çeken zamanlama! ABD yine yaptı yapacağını

Türkiye’nin son yıllarda savunma ve taarruz sanayiinde yaptığı atılımlar özellikle Suriye ve Güneydoğu’da teröre karşı başarılı askeri operasyonlar yapmasının da kapısını araladı. Yerli projelerle dışarıya olan göbek bağını kesen Türkiye, yerli İHA, lazer sistemleri, zırhlı taşıyıcılar, yerli piyade tüfekleri ve muharebe elektronik sistemleri yapılması terörle etkin mücadele etmeyi sağladı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Tüm bunlar yaşanıp TSK’nın teknolojik olarak askeri yetenek ve kapasitesini arttırırken terör örgütü PKK’nın çağın gerektirdiği teknolojik ve muharip yetersizlik baş gösterdi. Bu durum, terör örgütünün silah ve teçhizat noktasında destelemene ihtiyacını da beraberinde getirdi.

AMERİKA ÖRGÜTÜN SİLAHLARINI YENİLİYOR

Güvenlik uzmanları, ABD’nin Suriye’deki DEAŞ terörü gerekçesiyle PKK’ya yaptığı askeri yardımın PKK’yı askeri anlamda modernize etmek için de yapıldığı görüşünde. TSK’nın gelişen teknolojisi klarşısında daha dirençli bir PKK kurgulanmak istendi ve sadece büyük ordularda bulunabilecek silahlar PKK’ya teslim edildi.

DÜŞÜK ÇAPLI MİLİSLER ASKER YAPILDI

2014 öncesinde, özellikle terör örgütü DEAŞ’ın Ayn el Arap (Kobani) saldırısına kadar olan süreç içinde PKK’nın elinde kaleşnikof, RPG, doçka, biksi ve el bombaları ile çeşitli keskin nişancı tüfekleri bulunuyordu. Eski tarihli olan ve genelde Rus menşesi bulunan bu silahların kullanım kapasitesi ise sınırlıydı. Kobani’deki çatışma sürecinin ardından, ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ karşıtı koalisyon PKK’ya daha yeni silahlar vermeye başladı. Verilen silahlar arasında Amerikan Deniz Piyadelerinin kullandığı M-16 tipi piyade tüfekleri ile tanksavarlar da vardı.

YENİŞAFAK

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