05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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İnterpol'den skandal Türkiye kararı!

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İnterpol'den skandal Türkiye kararı!
İnterpol, 15 Temmuz sonrası binlerce kaçak FETÖ’cünün ismini bildiren Türkiye’nin yeni veri girişi askıya alındı.
İnterpol'den skandal Türkiye kararı! İnterpol'den skandal Türkiye kararı! İnterpol'den skandal Türkiye kararı!

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın (İnterpol), 15 Temmuz kanlı kalkışması sonrası Türkiye’nin aranan şahışlar veri tabanına giriş yetkisini askıya aldığı ortaya çıktı. Emniyet darbe girişiminden sonra Kaçak 60 bin kaçak FETÖ’cü için İnterpol’e bildirim yaptı.

TÜRKİYE'Yİ ASKIYA ALDI

Ancak İnterpol sayının fazla olması gerekçesiyle ‘güven sorunu’ olduğunu belirterek, Türkiye’yi askıya aldı. Böylece FETÖ firarileri başta Avrupa ve ABD olmak üzere bir çok ülkede rahatlıkla gezebildi. Çünkü paralel yapı mensubu yakalanmadan yurtdışına kaçtığında mevcut pasaportuyla gezebiliyor çünkü sistemde isminin üzerine bir tahdit gözükmüyor.

Ülkelerin aradıkları şahsa ait pasaport bilgilerini kaydettikleri veri tabanı, İnterpol GBT’si olarak da biliniyor. Bu veri tabanına kayıtlı olan pasaport numarasını dünyanın neresinde olursa olsun sisteme takıldığı anda İnterpol harekete geçiyor ve kaçak şahıslar için gözetim işlemi yapılıyor.

FETÖ'CÜLER RAHATÇA GEZEBİLECEK

Ancak İnterpol’ün bu kararı FETÖ’cülerin bu veri tabanına girmesini engelledi. Türkiye yaklaşık bir yıldır Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın kararını değiştirmesi için girişimlerini sürdürüyor. İsimlerin rastgele belirlenmediği, FETÖ’den aranan binlerce kişiyle ilgili adli soruşturmalar yapıldığı İnterpol Genel Sekreterliği ile paylaşıldı. Bu isimlerin yıllardır süren hukuki soruşturmalar sonucunda tespit edildiğinin belirtildiği öğrenildi. İnterpolün bu yaklaşımı farklı ülkelere kaçan FETÖ’cülerin Türkiye’ye iade edilme endişesi yaşamadan, mevcut pasaportları ile seyahat etmesine olanak tanıyor.

Aralarında FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen, Celal Kara’nın da olduğu yargı mensubu, NATO’da görevli asker, gazeteci, polis, bürokrat gibi çok sayıda örgüt üyesi başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde rahatlıkla yaşamını sürdürüyor. Bir çok FETÖ üyesinin de iltica başvurusunda bulunduğu ve taleplerinin kabul gördüğü biliniyor. Firari FETÖ’cülerin Türkiye’den kaçmak için insan kaçakçılığı yapan çetelerle anlaştığı ve farklı yollardan ülkeden çıkmak için çabaladığı da ortaya çıkmıştı. Tüm bu tabloda İnterpol’ün kararı da FETÖ’nün firarileri için tam da istedikleri imkanı sağlamış oldu

KARAR

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