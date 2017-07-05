Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'ya verilen notayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde eyleme tepki göstererek, "Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz. Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Berlin'de Başbakanlık binasının önünde gerçekleştirilen ve sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bazı dünya liderlerini hedef alan pankartın açıldığı gösteriyi şiddetle kınıyoruz.



VAHİM OLAN, ALMAN POLİSİNİN DE GÖSTERİNİN YAPILDIĞI ALANDA BULUNUP, BU DURUMA MÜDAHALE ETMEMESİDİR



Sözkonusu pankartta yazılı ifadede, resimde yeralan liderlerin hayatına kastedilmesi yönünde doğrudan şiddet çağrısı yapılmaktadır. Daha vahim olan, Alman polisinin de gösterinin yapıldığı alanda bulunup, bu duruma müdahale etmemesidir.

NOTA İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLMİŞTİR



Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir.

AÇIKÇA TEŞVİK İÇEREN BU DURUM KARŞISINDA ALMAN MAKAMLARININ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMASINI BEKLİYORUZ



Başbakanlık binasının önünde gerçekleşen bu olayın hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir yönü bulunmamaktadır. Şiddete açıkça teşvik içeren bu durum karşısında Alman makamlarının ivedilikle gerekli her türlü tedbiri almasını bekliyoruz."