Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni görünce...

Türk bayraklı bir gemiye yanaşmak isteyen üç Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk Sahil Güvenliği'ni görünce geri çekilmek zorunda kaldı. Yunan botları geldikleri limana geri döndü.

Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında, dün Türk bayraklı ’ACT’ isimli kuru yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açılmasının ardından Muğla’nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın’ın Kuşadası arasındaki bölgede Türk Sahil Güvenlik botlarının devriye nöbeti arttırıldı.

Kuzey Ege ile Akdeniz arasındaki, Bodrum’un Akyarlar ve Turgutreis açıklarındaki Türk ve uluslararası karasularda seyreden Türk bayraklı gemi ve tankerlere Yunanistan’ın Kilimli (Kalimnos), Psemiros ve İstanköy (Kos) adalarından gelerek yaklaşmak isteyen üç Yunan Sahil Güvenlik Botu yanaşmak istedi. Ancak Türk botları bu duruma engel oldu.

YUNAN BOTLARI GERİ ÇEKİLDİ

Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada ve Topan Ada bölgesinde, devriye gezen 302 ve 703 nolu Türk Sahil Güvenlik botları, Türk gemilerine eşlik etti. Bunun üzerine Yunan botları İstanköy ve Psemiros adası önlerine çekilmek zorunda kaldı. Gemilerin geçişlerini kendi sularından izleyen Yunan botları, yaklaşık 3 saat sonra geldikleri limana geri döndü. Türk botlarının bölgedeki devriye nöbeti sürüyor.