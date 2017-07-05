Adliyede dehşet! 1 şehit, 2 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye binasına giren bir kişi, binada görevli polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son verdi.
TERÖR ESTİRDİ
37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası terör estirdi.
Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy’u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez’i şehit ettikten sonra intihar etti. Ağır yaralanan avukat Aksoy, hastanede yaşamını yitirdi.
Musa Güler’in adliye binasında şehit ettiği polis memuru İdris Büyükdönmez’in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayın ardından terör saldırısı şüphesiyle adliye binası önünde toplanan kalabalığı Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, sakinleştirmeye çalıştı.