05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 100.946 -0.26
  • Altın: 141,038 0.73
  • Dolar: 3,5895 0.86
  • Euro: 4,0674 0.72

Hükümet'ten önemli "Suriyeli" açıklaması

»
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, mültecilerin karıştığı gerginliklerle ilgili sağduyu çağrısı yaparak, “Hoşgörü ve tahammülü elden bırakmayalım” dedi.
Hükümet'ten önemli "Suriyeli" açıklaması
Hükümet'ten önemli Hükümet'ten önemli Hükümet'ten önemli

Kaynak, “Son zamanlarda Suriyelilere karşı bir toplumsal tepki oluşmaya başladığını görüyoruz. Toplumumuzun hassasiyetini anlıyoruz. Bizim örfümüze, geleneğimize ve yasalarımıza aykırı hiç kimsenin bir faaliyette bulunması asla kabul edilemez.

Çağrım şudur: Bu insanların geçici süre Türkiye’de olduklarını ve Türkiye’nin geleneklerine uygun olarak ev sahipliği ve büyük fedakârlıklar yaptığını unutmamalıyız.

3 milyon 50 bin kişinin içinde elbette suç işleyenler var. Ancak Suriyelilerin suç işleme oranı, bizim kendi vatandaşlarımızın daha düşüktür. Suriye’de güvenli bölgeler oluştukça kendi topraklarına dönerler" dedi.

FABRİKALARIMIZ DURUR: 

Türkiye 3 milyon insanı beşeri sermaye olarak da görmelidir. 3 milyon insan içinde yüksek tahsilliler, uzmanlar var. Şu anda Kahramanmaraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te hatta Ankara’da Ostim’de birçok ilde eğer Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Fabrikalarımız durur.

SAVAŞAMAZLAR: 

Şunu duyuyoruz; ‘Bizim askerimiz gidip orada şehit oluyor. Bunlar burada vakit geçiriyorlar.’ Doğrudur ancak yeterli değil. 20 ile 45 yaş arasında herkes savaşabilir ama hiçbiri savaşçı değildir. Savaşçı olabilmesi için eğitilmeleri, donatılmaları lazım. Bunu Türkiye’nin tek başına yapması doğru da değil mümkün de değil. Türkiye bu işe sadece insani bakmaktadır. Türkiye’de 1 milyon 200 bin civarında yardıma muhtaç Suriyeli kadın var. İnsanları görmezlikten gelemeyiz.

BOMBALARDAN KAÇTILAR:

Çağrım şudur: Bu insanların geçici süre Türkiye’de olduklarını ve Türkiye’nin geleneklerine uygun olarak ev sahipliği ve büyük fedakârlıklar yaptığını unutmamalıyız. Bu meselede halkımız kendiliğinden bir tepki ortaya koymamalıdır. Türkiye topraklarında hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz.Vatandaşlarımız suç işlediği hususunda bir kanaate sahip olursa onu kolluk güçlerimize bildirmeliler ve yargılanmalarının önünü açmalılar.”

TOPLUMSAL KIŞKIRTMA

Açık olarak toplumsal bir kışkırtma olduğunu söyleyebilirim. Provokasyon var. Bu kışkırtmalar, insanları meydana çağırmalar. Önceki gün Ankara Yenimahalle’deki hadise öyle oldu. Çok farklı sosyal medya hesaplarından çağrılar yapıldı. Bu da provokasyon olduğunu gösteriyor. Emniyet siber suçlarla mücadele birimi çalışıyor. Bunlar dışarıdan, provoke edilen, kışkırtılan kötü niyetli girişimler.” 

HÜRRİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gezi provokatörleri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşündeGezi provokatörleri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşündeGezi Parkı olayları sırasında Türkiye'ye gelerek canlı yayınlar yapan Mark Lowen, şimdi de Adalet Yürüyüşü'nden yayın yapıyor.
Çok ayaklı kaos planı devredeÇok ayaklı kaos planı devredeYakın zamanda Türkiye'de birden fazla sinir uçları harekete geçirilerek bir kaos planı uygulanmak isteniyor.
Adalet bu köye 24 yıldır uğramadı!Adalet bu köye 24 yıldır uğramadı!Bugün, 1993'te Erzincan'ın Başbağlar köyünde yaşanan katliamın yıldönümü. Hain saldırıda vahşice öldürülen 33 masum sivilin derin devlet içindeki gerçek failleri hâlâ bulunamadı.
Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp...Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp...Adana'da DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği şafak vakti operasyonunda, aralarında 'Adana emiri' A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişiyi yakalandı.
Terörist propagandaya Hz.Ali’yi alet ettiTerörist propagandaya Hz.Ali’yi alet ettiTutuklu yargılanan Figen Yüksekdağ, mahkemede "Hz. Ali demiş ya 'direniriz, bu duruşumuzla bu saldırganlık karşısında direniriz." dedi.
Alman beslemesi Can Dündar'ın hayal kırıklığı!Alman beslemesi Can Dündar'ın hayal kırıklığı!Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Türkiye'den kaçan Can Dündar, ülkesinin zor duruma girmesi için elinden geleni yapıyor.
  • İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeli uyarısı05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20
  • Hükümet'ten önemli "Suriyeli" açıklaması05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:05
  • 739 emniyet personeli hakkında karar verildi05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:45
  • İddialı açıklama: Gerekirse yeniden toplanırız05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:15
  • Adliyede dehşet! 1 şehit, 2 ölü05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:00
  • FETÖ ve Esed parmağı05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:53
  • Nasreddin Hoca Festivali’nde Atiye konseri05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:53
  • Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni görünce...05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:45
  • CHP'li Erdem'in fotoğrafları ortaya çıktı!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:43
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert açıklama!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri