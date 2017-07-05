05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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ABD’den ‘Acil’ koduyla çağrı yapıldı! Vurulabilir

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ABD’den ‘Acil’ koduyla çağrı yapıldı! Vurulabilir
ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'nin ilk kez başarılı bir şekilde kıtalar arası füze denemesi yaptığını kabul ettikleri bildirildi.
ABD’den ‘Acil’ koduyla çağrı yapıldı! Vurulabilir ABD’den ‘Acil’ koduyla çağrı yapıldı! Vurulabilir ABD’den ‘Acil’ koduyla çağrı yapıldı! Vurulabilir

Ayrıca ABD, son füze denemesini görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil kapalı toplantıya çağırdı.

ABD yönetimi, kıtalararası füze denemesi yaptığı kaydedilen Kuzey Kore ile ilgili yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Amerikan medyasında yer alan, isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer ve konunun uzmanlarına dayandırılan haberlerde, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin, bu ülkenin "ilk başarılı kıtalararası füze denemesi" olduğunun kabul edildiği belirtildi. 

ACİL KAPALI TOPLANTI ÇAĞRISI

ABD'nin Alaska eyaletini vurma kapasitesine sahip olduğu iddia edilen Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi ile ilgili, BMGK'yi acil kapalı toplantıya çağıran ABD'li yetkililerin, Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri BM çatısı altında gündeme getirecekleri ifade edildi. BMGK'deki toplantının çarşamba günü yapılmasının beklendiği dile getirildi. 

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. 

'ALASKA'YI VURABİLİR'

Güney Kore'nin Yonhap ajansının Güney Koreli askeri bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberde de söz konusu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceği ifade edilmişti. 

ABD Başkanı Donald Trump da füze denemesine sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Bu adamların hayatlarında yaptıkları daha iyi bir şey yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna daha fazla dayanabileceğine inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore'ye ağır baskı yapar ve bu anlamsız olaya artık bir son verir." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze faaliyetlerinin yanı sıra ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının dondurulması konusunda Rusya ve Çin hemfikirdir." açıklamasını yapmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bugün gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımının kınandığı, bu denemenin de öncekiler gibi Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlalini teşkil ettiği belirtildi. 

 

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