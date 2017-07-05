05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp...

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Adana'da DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği şafak vakti operasyonunda, aralarında 'Adana emiri' A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişiyi yakalandı.
Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp...
Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp... Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp... Adana'da operasyon!14 yaşındaki kızı satın alıp...

Adana'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yaptığı baskında yakaladığı, aralarında örgütünün sözde 'Adana emiri' olan A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişi adliyeye sevk edildi. İnternet üzerinden yapılan propagandayla canlı bomba olmayı kabul eden şüphelilerin, terör örgüt üyelerinin kendilerini 'Kafirleri öldürüp şehit olun, öteki dünyadaki yerinizi garanti altına alıp, cennete gidin" diyerek eylem için ikna ettiklerini söyledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 22 Haziran'da merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki DEAŞ'ın hücre evine düzenlediği şafak vakti operasyonunda, aralarında 'Adana emiri' A.Ç.'nin de bulunduğu 2'si çocuk 12 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorgularında, hücre evi oluşturup örgütün Suriye koluna, militan, para, yiyecek ve giyecek gönderdiklerini itiraf etti. Ayrıca 1 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.Ç.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı şifreli yazışma ve konuşmalarla, örgüte eleman kazandırdığı belirlendi.

'CANLI BOMBA' OLACAKLARDI

Sosyal medyada yapılan yazışmaların ardından İstanbul, Konya, Bursa ve İzmir'den Adana'ya gelen 2'si çocuk 12 kişinin, yasadışı yollarla Suriye'ye geçip, burada ' Canlı bomba eğitimi' aldıktan sonra da 6'sının, Türkiye'deki değişik illerde bombalı saldırı gerçekleştirecekleri anlaşıldı. Zanlıların ayrıca eylem yapacakları noktalarda keşif yaptıkları ve krokiler hazırladığı da ortaya çıktı.

ENDENOZYALI KÜÇÜK KIZI SATIN ALIP EŞ YAPMIŞ

Gülbahçesi Mahallesi'nde gözaltına alınan örgüt üyesi 36 yaşındaki S.Y.'nin evinde yakalanan Endonezyalı 14 yaşındaki E.U.'yu 1 yıl önce satın alıp kendisine eş yaptığı da ortaya çıktı.

TÜRKİYE BİZİM VATANIMIZ, YURTDIŞINDA EYLEM YAPARIZ

'Canlı bomba' olmayı kabul edip, örgüt adına yurt içinde kanlı eylemler yapmayacaklarını itiraf eden  zanlılardan bazıları, 'Türkiye bizim vatanımız. Biz sadece yurtdışında eylem yaparız' dedikleri öğrenildi. 'Kafir' olarak adlandırdıkları Almanya, Fransa, İngiltere ve Belçika ile birlikte Rusya'da saldırı planlayan teröristlerin, Konya ve Gaziantep'te faaliyet gösteren cemaatler toplantısını basıp kanlı eylemler yapacakları bilgisine ulaşıldı.

CENNET VAADİ

Yakalandıktan sonra pişman olduklarını söyleyen bazı örgüt üyeleri ise, sözde yöneticilerinin kendilerine, "Bu dünyada kimseye yaranamadınız, hiçbir şey yapmadınız. Kimse sizi sevmiyor. Kafirleri öldürüp şehit olun, öteki dünyadaki yerinizi garanti altına alıp, cennete gidin" dediklerini söyledi.

İfadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Örgütünün sözde Adana emiri olan A.Ç. da görüntü alan gazetecilere öpücük atması dikkat çekti.

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