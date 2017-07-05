Çok ayaklı kaos planı devrede

Yakın zamanda Türkiye'de birden fazla sinir uçları harekete geçirilerek bir kaos planı uygulanmak isteniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'den desteklenen yürüyüşüyle başlayan bir süreç adım adım ilerliyor.

Vatan hainliğinden 25 yıl ceza alan Enis Berberoğlu için yürüyen ve 9 Temmuz'da İstanbul'a varması planlanan bu yürüyüşün ucu açık bir provokasyon olduğu artık deşifre olmuş durumda.

Eş zamanlı olarak terör örgütleri PKK ve DAEŞ'in saldırı başlatması

Terör örgütü PKK'nın doğu ve güneydoğu'da önce AK Partili siyasetçileri şehit etmesi ardından işçilere saldırması bölgeyi yeniden karıştırmak isteyenlerin düğmeye bastığını gösterdi.

SURİYELİ PROVOKASYONU

Özellikle büyük şehirlerde yalan haberler üzerinden Suriyeli linci gerçekleştirmek isteyenler her türlü provokatif söylemlerle halkı kışkırtmak için ellerinden geleni yaptılar.

YUNANİSTAN DA DEVREDE

İçeride üç ayaklı bir oyun sergilenirken Türkiye'nin bir ili kadar olan Yunanistan da oyuna dahil edildi. Türk gemisi Yunanistan hücum botları tarafından kurşunlandı.

İstanbul'da sonlandırılacak yürüyüş, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından büyük bir toplum hareketi olarak gösterilmeye çalışılıyor.

OLAYLARIN ORTASINDAKİ İNGİLİZ

2013 yılında çıkarılan Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin arasına katılarak; alandan canlı yayınlar yapan İngiliz Mark Lowen da Adalet Yürüyüşü'ne katıldı.

GEZİ'NİN DEVAMI

İngiliz muhabire konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, bu yürüyüşün Gezi Parkı olaylarının devamı olduğunu söyledi.