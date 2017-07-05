Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "13 Temmuz'a kadar paydaşlar kendi çözüm önerilerini yazılı metin halinde verecek" dedi.
Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir tarafta işveren var, bir tarafta çalışan var. İkisi arasındaki ortak nokta yüzde 50'lerin üzerini geçtiyse, yüzde 70'e çıkmasına gayret ederiz. Toplumsal ihtiyacç, yüzde 70'i yakaladık, TBMM'e götürürüz orada da biraz daha olgunlaşır. Yüzde 70 üzerinde uzlaşı yakalarsak üzerine gideriz"
05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Kıdem tazminatına ilişkin yeni açıklama
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "13 Temmuz'a kadar paydaşlar kendi çözüm önerilerini yazılı metin halinde verecek" dedi.
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