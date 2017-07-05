05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), SMA hastalarının ilaçlarını ödeme listesine aldı.
SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı
SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı

Kısa adı SMA olan Spinal Musküler Atrofi hastalığının tedavisinde kullanılan "SPİNRAZA 12 mg/5ml 1 vial" isimli ilaç, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındı.

Etken maddesi "Nusinersen Sodium" olan ilacın SGK tarafından karşılanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, söz konusu ilaç SGK tarafından ödeme listesine alınarak hasta katılım payından muaf tutuldu.

SMA Tip-1 hastaları için geçerli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından edinilen bilgiye göre, SMA Tip-1 tanılı hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere, hangi hastaların ilaca erişiminin sağlanacağı ve tedavide klinik etkinliğin sağlanıp sağlanmadığı hususlarına Sağlık Bakanlığı karar verecek.

SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar, çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli, sonraki uygulamalar için 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden "Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu" tarafından verilecek "İlaç Kullanım Onayı" ile çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilecek.

“İlaç Kullanım Onayı"nın ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.

İlacın, tescili yapılmış yeni doğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında kullanılması halinde de bedeli yine SGK tarafından karşılanacak.

Soğuk zincir şeklinde taşıma ve saklama koşullarına haiz ilacın yurt dışından temini ile tedavinin sağlanacağı sağlık hizmeti sunucusuna ulaştırılması işlemleri ise zaman kayıplarının önüne geçilmesi için her hasta için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanacak.

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