05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:32Güneş 05:31Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:47Yatsı 22:37
    • 34°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 37°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 101.001 -0.20
  • Altın: 141,745 1.24
  • Dolar: 3,6041 1.27
  • Euro: 4,0845 1.14

Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor

»
Alman otomotiv devi Volkswagen 17 yıl aradan sonra İran piyasasına döneceğini açıkladı.
Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor
Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor

Volkswagen'dan yapılan açıklamada, ağustos ayından itibaren İranlı partner Mammut Khodro ile Volkswagen'in Tiguan ve Passat modellerinin ülkeye ithal edileceği kaydedildi.

VW araçlarının sekiz satıcı tarafından Tahran ve çevresinde satılacağı belirtildi. Mamut Khodro halihazırda yurtdışıdan Volkswagen'a ait Scania tırlarını İran'a satıyor.

Volkswagen menajeri Anders Sundt-Jensen yaptığı açıklamada, "En modern modellerimizi en iyi teknolojiyi İranlı müşterilerimize götürüyoruz” dedi.

Volkswagen İran hükümetinin orta-uzun vadede yılda üç milyon yeni aracın ülkeye ithal edilmesi beklentisi içinde olduğuna işaret etti. İran'a Volkswagen'in yanı sıra Renault ve Peugeot-Citroen de bulunuyor. Daimler geçen yıl İran'a dönme kararı almıştı.

İranlılar otomobil markası konusunda sınırlı tercihe sahip. İran'a uygulanan uluslar arası yaptırımlar nedeniyle birçok otomobil üreticisi ülkeden çekilme kararı almıştı. İran'da her bin kişiye 100 otomobil düşüyor. Avrupa Birliği'nde bu rakam altı kat fazla.

Alman Volkswagen uluslar arası yaptırımların ardından 2000 yılında İran'dan çekilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ethereum %6 geriledi, Bitcoin baskı altındaEthereum %6 geriledi, Bitcoin baskı altındaEthereum Çarşamba günü sert bir şekilde gerilerken Bitcoin fiyatlarında da düşüş gerçekleşti
KOSGEB kredilerinde vurgun çarkıKOSGEB kredilerinde vurgun çarkıKOSGEB verilerini eline geçiren bir çete, ağırlıklı olarak Sürat Kargo ve PTT’yi kullanıp büyük bir vurguna imza atıyor.
İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili flaş gelişme!İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili flaş gelişme!Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'na ilk toplu ulaşım hizmeti bugün (çarşamba) başladı.
Ömer Halisdemir ismi tescillenerek koruma altına alındıÖmer Halisdemir ismi tescillenerek koruma altına alındıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir tarafından yapılan başvuru üzerine şehidin ismi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.
Elektrik tüketim rekoru kırıldıElektrik tüketim rekoru kırıldıElektrik tüketiminde 3 Temmuz Pazartesi günü rekor kırıldı. 46.400 MW ile tüm zamanların en yüksek elektrik tüketimi gerçekleşti.
Bakanlık düğmeye bastı! Türkiye’ye faturası 65 milyar TLBakanlık düğmeye bastı! Türkiye’ye faturası 65 milyar TLOKA, AB desteği ile yürüttüğü "OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2" projesi ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor.
  • Volkswagen 17 yıl sonra İran'a dönüyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:30
  • SGK'dan sevindiren karar! Listeye alındı05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
  • Bakanlıktan flaş karar! Artık kesilmesi yasak05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:10
  • Kıdem tazminatına ilişkin yeni açıklama05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
  • 13 maddelik talep listesinden sonra Katar'a bir darbe daha!05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:25
  • Türkiye’ye uygulanan yasak resmen kaldırıldı05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:15
  • Rekorları alt üst etti! Şimdi gözler ABD'de!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:15
  • Ve yeni uygulama sonrası cezalar yolda!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:12
  • Goldman Sachs: Tanesi 14.000 TL’yi görebilir05 Temmuz 2017 Çarşamba 07:15
  • Sizin de başınıza gelmiş olabilir! Vatandaşa tazminat hakkı geliyor04 Temmuz 2017 Salı 15:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri