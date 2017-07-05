05 Temmuz 2017 Çarşamba11 Şevval 1438
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Türkmen kentine PKK kampı!

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PKK'nın kuzey Suriye, Sincar'dan (Şengal) ve Kandil'den sonra Kerkük'te de kendisine bağlı bir silahlı güç oluşturmak için kamp kurduğu ve teröristleri eğittiği görüntülendi.
Türkmen kentine PKK kampı!
Türkmen kentine PKK kampı! Türkmen kentine PKK kampı! Türkmen kentine PKK kampı!

Journeyman TV tarafından çekilip yayınlanan görüntülerde bir kadın terör elebaşı, eğittiği grubun başında Türkiye'den geldiklerini ve ülkeleri özgürlüğe kavuşuncaya kadar savaşa devam edeceklerini söyledi.

BİR SONRAKİ HEDEF

Görüntülerdeki kadın terörist, bir diğer hedeflerinin "terörist başı Apo"nun hapisten çıkarılması olduğunu söylüyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Basın ve Kültür Sorumlusu Kaviz Peyruz, PKK'nın silahlı gücü Kerkük'te de oluşturmak için girişimlerde bulunduğunu söyledi.

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HAŞDİ ŞABİ İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORLAR

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, Irak'ta Kerkük ve Musul'a bağlı Sincar ilçesinde varlık gösteren terör örgütü PKK'nın, İran destekli Haşdi Şabi güçleriyle ortak hareket ederek Suriye'ye doğru bir koridor açmaya çalıştığı da belirtiliyor. Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Vahid Bakozi, partisinin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, PKK ve Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerinde ortak hareket ederek cephelerini genişletmeye başladıklarını ifade etti.

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PKK ve Haşdi Şabi'nin özellikle Peşmerge güçlerine yakın sınır bölgelerinde hendek kazmaya başladığını dile getiren Bakozi, PKK'nın, Haşdi Şabi'ye kolaylık sağlayıp Irak'tan Suriye'ye doğru bir koridor açmaya çalıştığını ileri sürdü.

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Sincar'da terör örgütü PKK'nın elinde tuttuğu bölgelerde daha önce Irak bayrağı dalgalandırdığını kaydeden Bakozi, şimdi ise örgütün Haşdi Şabi'ye ait flamaları askeri kamp ve kontrol noktalarına astığını aktardı.

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